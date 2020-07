Ora è possibile creare i profili utente personali su Amazon Prime Video

C’è voluto un bel po’, ma alla fine Amazon li ha introdotti: stiamo parlando dei profili utente di Amazon Prime Video. Quello che su tutti gli altri servizi di streaming di film e serie Tv (come Netflix o Disney+) è la normalità da molto tempo, ora è finalmente disponibile anche sul servizio di Amazon.

La novità è partita dagli Stati Uniti, ma Amazon di solito è abbastanza veloce a diffondere le nuove funzionalità nei vari mercati in cui opera e, infatti, non è passato molto tempo prima di vedere i profili multipli anche in Italia: ci sono già. Poter creare diversi profili utente permetterà di sfruttare al meglio altre funzionalità di Amazon Prime Video: ad esempio la lista “Continua a guardare“, che sarà personalizzata per ogni profilo. Resta immutato, al momento, il limite di tre dispositivi sui quali è possibile utilizzare contemporaneamente lo stesso account Prime Video. Solo che ora si potranno usare tre profili su tre dispositivi.

Profili multipli su Prime Video: come funzionano

Per creare un nuovo profilo utente su Amazon Prime Video basta andare sulla home page del servizio e fare click sul nostro account, in alto a destra. Nel menu ci sono ora delle opzioni in più: Kids, Aggiungi un profilo, Modifica profili. È possibile creare fino a 6 profili per ogni account, specificando per ognuno di essi il nome, l’immagine e se è un “Profilo Bambino“. In quest’ultimo caso i contenuti disponibili saranno ridotti: solo quelli adatti per bambini fino a 12 anni. Una volta creato il profilo lo si può immediatamente selezionare dal menu dell’account ed è possibile tornare a usare Amazon Prime Video esattamente come prima. La differenza è che i dati, le preferenze e le cronologie saranno ora separati tra i vari profili.

Profili Bambino o Kids?

Al momento, con l’introduzione dei profili utente, su Amazon Prime Video c’è un po’ di confusione relativa alla modalità “Kids“ che era già presente. In pratica è al momento possibile continuare a impostare come Kids il profilo di un adulto, limitandolo ai contenuti adatti ai soli bambini. Una vera e propria funzionalità duplicata che, probabilmente, verrà eliminata a breve per evitare confusione.