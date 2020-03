Amazon Prime Video introduce i profili personali

24 Marzo 2020 - Amazon non poteva scegliere un periodo migliore per lanciare una nuova funzionalità, attesissima, su Amazon Prime Video: i profili personali. Con milioni i di persone che sono invitate a rimanere a casa per ridurre la diffusione del COVID-19, l’utilizzo di Prime Video è destinato a salire e i profili personali semplificano molto l’uso del servizio.

Non si tratta di una novità assoluta, visto che ad esempio Netflix ha i profili da un bel po’ di tempo. Ma su Amazon Prime Video ancora mancavano e, adesso, stanno per arrivare: sono in fase di roll out negli Stati Uniti, in India, in alcuni Stati asiatici e africani, e a breve arriveranno anche in Europa, Italia compresa. E’ possibile creare fino a 5 profili personali (oltre a quello principale, che deve essere di un maggiorenne) per ogni abbonamento e, in questo modo, tenere separati i gusti, la cronologia, i suggerimenti di visione per ognuno dei profili creati. Ancor più importante: è finalmente possibile creare un profilo “Kids“, per i bambini fino a 12 anni, con un catalogo appositamente depurato dai contenuti non adatti ai più piccoli.

Amazon Prime Video: come creare un profilo personale da PC

È possibile creare un profilo personale all’interno di un account Amazon Prime da un device mobile Android o iOS, dai Fire Tablet, dall’app di Prime Video su Fire Tv, da alcuni modelli di Apple TV e, soprattutto, da un qualunque browser installato su computer. Quest’ultima è la soluzione indubbiamente più comoda: basta cliccare sul proprio profilo e scegliere la voce “Create profile“. Poi dovremo solo compilare i dati e, al successivo avvio di Amazon Prime Video, potremo saltare da un profilo all’altro tramite lo stesso menu.

Amazon Prime Video: come creare un profilo personale da smartphone

Per creare profili personali su Amazon Prime Video da dispositivi mobili dovremo aprire l’app del servizio e fare tap su “My Stuff” nell’angolo in basso a destra dello schermo. Si aprirà un menu dal quale potremo creare un nuovo profilo o modificare quelli già creati. Anche in questo caso, dopo aver configurato tutti i nostri profili, potremo saltare da uno all’altro senza uscire dall’app.