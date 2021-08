Amazon Prime Video: le novità di settembre

Le vacanze sono ormai giunte al termine, l’ufficio è nuovamente diventata una seconda casa e settembre è lì che ci guarda. Una tra le cose che ci può consolare sono i nuovi titoli, di serie tv e film che Amazon Prime Video metterà a disposizione nell’offerta nel nuovo mese. Scopriamo come si arricchirà la programmazione di Prime tra qualche giorno.

Agosto è stato per gli appassionati di serie tv un mese molto intenso. Abbiamo visto l’arrivo della seconda stagione di Modern Love, la serie thriller psicologica Cruel Summer di Jessica Biel, per passare alla nuova sitcom Kevin can f**k himself; senza dimenticare l’ultimo capitolo di una delle più seguite saghe di film anime Evangelion: 3.0+1.01 Thrice Upon Time e finire con Nine perfect strangers, che continuerà per tutto settembre a dispensare un episodio a settimana fino al 23 settembre con il finale di stagione! L’offerta di Prime Video sarà piena di novità, film e serie originali, anche a settembre!

Serie tv e show in uscita a settembre su Prime

Nel mese di settembre ci attendono diverse novità ed epiloghi annunciati.

Ecco il calendario delle serie in arrivo a settembre 2021 su Prime:

10 settembre: PSG Ô Ville Lumière, 50 Ans De Légende . Quattro episodi di questa mini docuserie che permette agli appassionati di conoscere una tra le squadre di calcio più importanti a livello internazionale.

. Quattro episodi di questa mini docuserie che permette agli appassionati di conoscere una tra le squadre di calcio più importanti a livello internazionale. 17 settembre: Do, Re & Mi, una mini serie musicale che si rivolge agli spettatori più piccoli.

una mini serie musicale che si rivolge agli spettatori più piccoli. 23 settembre: finale di stagione di Nine perfect strangers con Nicole Kidman

con 24 settembre: quarta e ultima stagione per Goliah con Billy Bob Thornton che cercherà di abbattere l’industria degli oppioidi negli Stati Uniti d’America. Ci riuscirà?

con che cercherà di abbattere l’industria degli oppioidi negli Stati Uniti d’America. Ci riuscirà? 24 settembre: online il terzo appuntamento con il fashion show di Rhianna Savage X Fenty Show Vol. 3



24 settembre: sarà disponibile il nuovo travelog culinario tutto italiano Dinner Club con il super chef Cracco

I Film su Prime Video a settembre 2021

Prime si arricchisce anche di numerosi film nel mese di settembre a iniziare dalla rivisitazione in chiave musicale del film Cenerentola con Camilla Cabello e Nicholas Galitzine.

Ecco il calendario per settembre 2021:

3 settembre: arriva, distribuito in esclusiva, Cenerentola . Il film racconta la storia della giovane ragazza alle prese con la realizzazione dei suoi desideri.

. Il film racconta la storia della giovane ragazza alle prese con la realizzazione dei suoi 10 settembre: The Voyeurs un thriller erotico in cui ci si chiede fino a che punto va bene guardare?

un thriller erotico in cui ci si chiede 17 settembre: arriva Tutti parlano di Jamie, che racconta le vicende di un adolescente che sogna di diventare una drag queen , sconfiggere i pregiudizi e avere il suo palco. Sempre in questa data esce Le Bal Des Folles in cui la protagonista ha il potere di parlare con gli spiriti e per questo verrà rinchiusa in un ospedale. Verrà salvata dall’incontro con un’infermiera.

che racconta le vicende di un adolescente che sogna di diventare una , sconfiggere i pregiudizi e avere il suo palco. Sempre in questa data esce in cui la protagonista ha il potere di parlare con gli spiriti e per questo verrà rinchiusa in un ospedale. Verrà salvata dall’incontro con un’infermiera. 24 settembre: un’altra produzione Amazon Original sarà disponibile Birds of Paradise, la storia di una balleria ambiziosa e talentuosa.

Pronti a scegliere nel catalogo di Prime Video?

