Amazon Prime Video: le novità di gennaio 2021

Il nuovo anno è alle porte ed Amazon Prime Video ha già svelato i titoli più interessanti di gennaio 2021. Sarà un mese intenso, che darà il via ad un nuovo momento di ripresa e rinascita. Le piattaforme in streaming si stanno dunque impegnando per regalare al proprio pubblico film, serie tv e altri show di ogni tipo e adatti a tutti.

Tra i titoli più attesi spicca I am Greta, il documentario in anteprima esclusiva sulla ragazza attivista per il clima Greta Thunberg. E sempre in esclusiva si potrà guardare La Stanza, un thriller psicologico italiano che lascerà il pubblico col fiato sospeso. Uscirà anche Ballo Ballo, commedia musicale di Nacho Álvarez con i più grandi successi di Raffaella Carrà. Non mancheranno le serie tv, dalla nuova Goblin Slayer! alla tredicesima stagione di Supernatural fino alla quarta stagione di Mr. Robot. Per i più piccoli sono in uscita diverse serie animate. Insomma, sarà un gennaio 2021 all’insegna dell’intrattenimento in streaming.

Amazon Prime Video: film in uscita a gennaio 2021

Prime Video regalerà al pubblico tanti titoli, tra cui molti film Amazon Exclusive (che vedremo per la prima volta sulla piattaforma) e Amazon Original (la compagnia ha partecipato alla produzione). Per usufruire di tutti i contenuti occorre sottoscrivere l’abbonamento a Prime, che comprende anche tanti altri vantaggi legati al mondo Amazon.

Ma andiamo avanti e scopriamo quali sono le pellicole in arrivo a gennaio 2021. Il docu-film su Greta Thunberg intitolato I am Greta uscirà il 3 gennaio 2021. Qui l’attivista per il clima racconterà la sua storia, ci saranno tante interviste e filmati inediti.

Il 4 gennaio uscirà, con Amazon Exclusive, il thriller psicologico La Stanza. Racconta le vicende di tre personaggi, Giulio, Sandro e Stella, che un giorno decide di togliersi improvvisamente la vita.

L’8 gennaio uscirà Sul più bello, film tratto dall’omonimo romanzo scritto da Eleonora Gaggero.

Il 10 gennaio arriva in streaming Padrenostro, la pellicola del 2020 che vede come protagonista Pierfrancesco Favino.

Il 20 gennaio 2021 con Amazon Exclusive arriva Sai tenere un segreto? mentre per Amazon Original sarà disponibile il film Forte, che racconta il sogno di Nour, una ragazza sovrappeso che decide di fare pole dance con successo.

Il 25 gennaio 2021 con Amazon Exclusive uscirà Ballo Ballo, un mix tra commedia e musical diretto da Nacho Álvarez. Sarà ambientato nella Spagna degli anni Settanta e ci saranno tutti i grandi successi di Raffaella Carrà.

Infine, usciranno in streaming tante pellicole classiche da rivedere:

Un piedipiatti a Beverly Hills e Un piedipiatti a Beverly Hills 2 – 1 gennaio

Downsizing – Vivere alla grande – 1 gennaio

Footlose – 1 gennaio

Jack Reacher: Punto di non ritorno – 1 gennaio

Mission: Impossible – Rogue Nation – 1 gennaio

Paddington 2 – 1 gennaio

Tartarughe Ninja – Fuori dall’ombra – 1 gennaio

Terminator Genisys – 1 gennaio

Terminator Salvation – 1 gennaio

Il codice da Vinci – 1 gennaio

SpongeBob – Amici in fuga – 1 gennaio

Transformers – L’ultimo cavaliere – 1 gennaio

Yu-Gi-Oh! The Movie – 1 gennaio

La Befana vien di notte – 12 gennaio

Metti la nonna in freezer – 12 gennaio

La saga di Lupin (17 film) – 15 gennaio

Unfirended: Dark Web – 11 gennaio

Domani è un altro giorno – 29 gennaio

Insomma, gli amanti dei lungometraggi avranno davvero una vasta scelta. Ma anche per le serie tv ci sarà l’imbarazzo della scelta.

Amazon Prime Video: serie tv in uscita a gennaio 2021

Il 1° gennaio verrà pubblicata la tredicesima stagione di Supernatural, che racconta le avventure dei due fratelli Sam e Dean e i loro incontri con creature mostruose e sovrannaturali.

L’11 gennaio verrà resa disponibile la terza stagione della serie Amazon Original American Gods mentre il 15 gennaio dalla 11° alla 13° stagione di Law & Order: Unità Speciale.

James May: Oh Cook! è la nuova serie Amazon Original composta da 7 puntate che arriverà il 15 gennaio 2021. Qui James May intrattiene il pubblico con tante gustose ricette.

Dal 15 gennaio sarà disponibile la quarta stagione della serie Mr. Robot mentre il 22 gennaio esordirà su Prime Video la prima stagione della serie animata Star Treck: Lower Decks.

Infine, chi ama le serie animate irriverenti i fuori dagli schemi dal 21 gennaio potrà riguardare la ventitreesima stagione di South Park.

Infine, il 1° gennaio 2021 arrivano diverse anime:

Goblin Slayer! doppiato per la prima volta in italiano.

Inuyasha (dalla quinta alla settima stagione)

Made in Abyss doppiato per la prima volta in italiano

Questo è il catalogo che accoglierà il pubblico di Amazon Prime Video a partire da gennaio 2021. Non rimane che attendere qualche giorno e godersi i nuovi titoli.