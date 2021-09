Amazon Prime Video: le novità di ottobre 2021

Anche questo mese il catalogo di Prime si arricchisce e ci tiene compagnia. Continua per gli appassionati di calcio l’appuntamento con la Uefa Champions League il mercoledì e i fan di Justin Bieber attendono l’evento del loro artista preferito il prossimo venerdì otto. Vediamo cos’altro ci propone la piattaforma streaming di Amazon per questo ottobre 2021.

Il catalogo di settembre è stato davvero strabiliante con l’arrivo in chiave musicale di Cenerentola, l’atteso Dinners Club con Carlo Cracco e il finale di stagione di Nine Perfect Strangers con la straordinaria Nicole Kidman. I titoli che Amazon Prime Video inserirà a catalogo nelle prossime settimane del mese di ottobre saranno altrettanto interessanti. Gli amanti del calcio saranno felici di vedere a catalogo una docuserie annunciata qualche tempo addietro su el Pibe de Oro: Maradona. Dieci le puntate dedicate al campione di calcio dei due mondi scomparso qualche tempo fa: un viaggio biografico di un mito del pallone che racconta la sua vita personale e da professionista del pallone.

Film e documentari in uscita a ottobre su Prime

A ottobre su Prime arriva l’atteso terzo capitolo della saga cinematografica ispirata ai romanzi, best seller di Anna Todd: After 3. Inoltre sempre questo mese usciranno quattro film degli appartenenti al progetto Amazon Welcome to the Blumhouse, alcuni dei quali già online dal 2020: a ottobre i rimanenti del piano.

Ecco il calendario dei film in uscita a ottobre:

1 ottobre: arriva il thriller Bingo Hell che ha come personaggio principale un’anziana signora combattere contro una sinistra creatura che uccide gli abitanti della comunità senza pietà

che ha come personaggio principale un’anziana signora combattere contro una sinistra creatura che uccide gli abitanti della comunità senza pietà 1 ottobre: arriva Black as Night , altro titolo che come Bingo Hell fa parte del progetto Blumhouse . In questa pellicola un adolescente insieme ai suoi amici si trova a combattere un gruppo di vampiri

, altro titolo che come Bingo Hell fa parte del progetto . In questa pellicola un adolescente insieme ai suoi amici si trova a combattere un gruppo di vampiri 1 ottobre: arriva un documentario amazon original My Name Is Pauli Murray con protagonista l’avvocato, poeta e attivista Pauli Murray,

con protagonista l’avvocato, poeta e attivista Pauli Murray, 8 ottobre: sarà reso disponibile The Manor . Un racconto di terrore in cui una forza malvagia tormenta i residenti di una casa di cura. Anche questo fa parte del progetto Blumhouse

. Un racconto di terrore in cui una forza malvagia tormenta i residenti di una casa di cura. Anche questo fa parte del progetto 8 ottobre: esce il film Madres . Una giovane coppia messicana americana decide di trasferirsi in una piccola città della California, in un ranch dove scopriranno una terrificante verità

. Una giovane coppia messicana americana decide di trasferirsi in una piccola città della California, in un ranch dove scopriranno una terrificante verità 8 ottobre: è il momento del documentario su Justin Bieber:Our World per scoprire ancora più da vicino l’artista internazionale al suo primo concerto dopo tre anni e con la pandemia

per scoprire ancora più da vicino l’artista internazionale al suo primo concerto dopo tre anni e con la pandemia 29 ottobre: per gli appassionati arriva After 3

Serie tv che arrivano a ottobre su Prime

Gli appuntamenti con le maggiori serie per il mese di ottobre:

15 ottobre: arrivano i primi quattro episodi di So cosa hai fatto. Basata sul romanzo di Lois Duncan 1973 racconta la storia di un gruppo di adolescenti che conservano un misterioso segreto e sono perseguitati da un pericoloso assassino

Basata sul romanzo di Lois Duncan 1973 racconta la storia di un gruppo di adolescenti che conservano un misterioso segreto e sono perseguitati da un pericoloso assassino 29 ottobre: arrivano i dieci episodi di Maradona-Sogno Benedetto il viaggio nella vita del personaggio calciatore e uomo

Nel catalogo dal primo di ottobre verranno inserite le stagioni dalla prima alla quarta di Camera Cafè, la terza stagione di Gormiti e Do Re & Mi speciale Halloween.

