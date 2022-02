Su Prime torna Star Trek: Picard

Sta per iniziare un nuovo capitolo per Jean-Luc Picard, l’iconico personaggio interpretato da Patrick Stewart. È finalmente stata annunciata, infatti, insieme al trailer ufficiale, la data di esordio della seconda stagione della serie Amazon Original Star Trek: Picard, che sarà disponibile fra poche settimane su Prime Video.

Il secondo capitolo dell’apprezzata serie tv è prodotto da CBS Studios in collaborazione con Secret Hideout e Roddenberry Entertainment. I produttori esecutivi sono Alex Kurtzman, Akiva Goldsman, Terry Matalas, Patrick Stewart, Heather Kadin, Aaron Baiers, Rod Roddenberry, Trevor Roth, Doug Aarniokoski e Dylan Massin; mentre Akiva Goldsman e Terry Matalas sono i co-showrunner. Negli Stati Uniti Star Trek: Picard è visibile su Paramount+, invece in Italia e in altri oltre 200 Paesi del mondo è distribuita da ViacomCBS Global Distribution Group solo su Prime Video. Fa eccezione anche il Canada, in cui gli episodi sono trasmessi su CTV di Bell Media e in streaming su Crave.

Di cosa parla la seconda stagione di Star Trek: Picard

L’iconico Jean-Luc Picard e il suo equipaggio saranno impegnati, nella seconda stagione, in un viaggio avventuroso e che richiede molto coraggio. La destinazione? Il passato!

Picard e i suoi sono infatti impegnati in una drammatica corsa contro il tempo per salvare il futuro della galassia. Per farlo, Picard arruola vecchi e nuovi compagni grazie ai quali potrà affrontare con successo i pericoli che si nascondono nella Terra del XXI secolo. Ad attenderlo, però, ci sarà anche un definitivo scontro finale con uno dei suoi più grandi nemici…

Il cast di Star Trek: Picard

Patrick Stewart interpreta, come detto, Jean-Luc Picard. Non poteva essere diversamente, ovviamente: questo ruolo era stato suo anche nelle sette stagioni di Star Trek: The Next Generation.

Nel cast figurano anche Alison Pill, Jeri Ryan, Michelle Hurd, Evan Evagora, Orla Brady, Isa Briones, Santiago Cabrera e Brent Spiner.

Ci sono alcune new entry: Annie Wersching, Whoopi Goldberg – che, come special guest, ritorna a vestire i panni di Guinan – e John de Lancie.

Ci sarà la terza stagione?

A volte per avere la risposta ufficiale a questa domanda bisogna aspettare mesi o anni… Ma non è questo il caso. Annunciando la data di uscita del secondo capitolo, Prime Video non ha mantenuto segreto il fatto che attualmente è in produzione anche la terza stagione di Star Trek: Picard.

Quando esce Star Trek: Picard 2

La seconda stagione di Star Trek: Picard sarà disponibile in esclusiva su Prime Video da venerdì 4 marzo 2022. Attenzione, però: non verranno rilasciati tutti gli episodi (dieci in tutto) in un’unica soluzione. Uscirà una nuova puntata ogni settimana, il venerdì.

