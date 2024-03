America Ferrera protagonista di una nuova serie tv

Nella serie “Naked by the Window” America Ferrera sarà l’artista cubana Ana Medieta, morta nel 1985 in circostanze controverse

Fonte foto: Joe Seer/Shutterstock.com

America Ferrera sarà la protagonista di una nuova serie tv attualmente in sviluppo per Prime Video. L’attrice statunitense, classe 1984, è nota soprattutto per il suo ruolo nella serie Ugly Betty, uscita tra il 2006 e il 2010. Candidata agli Oscar 2024 come migliore attrice non protagonista per la sua interpretazione nel film Barbie, fino al 2021 Ferrera ha recitato anche nella serie Superstore (visibile su Netflix). La nuova serie tv di cui sarà protagonista e produttrice esecutiva si intitolerà invece Naked by the Window e sarà un adattamento dell’omonimo libro di Robert Katz.

Naked by the Window: la vera storia

Il libro Naked by the Window: The Fatal Marriage of Carl Andre and Ana Mendieta è stato pubblicato nel 1990 dallo scrittore e giornalista investigativo statunitense Robert Katz, morto nel 2010 in Toscana all’età di 77 anni. Al momento non c’è una traduzione italiana. Il libro si propone di fare luce sulle circostanze intorno alla morte di Ana Mendieta, scultrice e artista cubana che nel 1985, quando aveva 36 anni, è precipitata dall’appartamento al trentaquattresimo piano che condivideva con il marito Carl Andre a New York City.

Mendieta, nata nel 1948 all’Havana e poi trasferitasi negli Stati Uniti nel 1961, è stata una rivoluzionaria artista, scultrice e pittrice ed è considerata tra le più influenti del secondo dopoguerra. Nel 1979 Mendieta incontra Carl Andre, artista statunitense considerato tra i pionieri del minimalismo. I due si sposano nel 1985 e dopo otto mesi di convivenza Mendieta muore cadendo dalla finestra del loro appartamento.

La morte della donna appare subito sospetta: Andre ha il volto coperto di graffi e i vicini raccontano di aver sentito la coppia litigare violentemente poco prima della caduta fatale. Andre viene accusato di omicidio di secondo grado e nel 1988 è assolto da tutte le accuse. La sentenza suscita un certo scalpore e negli anni successivi sono state diverse le manifestazioni di protesta organizzate da gruppi femministi, soprattutto in occasione di mostre e retrospettive dedicate all’arte di Andre. L’artista è morto a gennaio 2024 all’età di 88 anni.

La serie Naked by The Window

La serie Naked by the Window verrà realizzata dagli Amazon MGM Studios e sarà scritta da Charise Castro Smith, qui nel ruolo di autrice e produttrice esecutiva (in passato, tra le altre cose, è stata sceneggiatrice di Encanto). La serie racconterà la storia di Ana Mendieta, che sarà interpretata da America Ferrera. Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli su trama, cast e periodo indicativo di uscita.

Questa serie tv non sarà l’unica novità in casa Amazon Studios per America Ferrera. L’attrice farà infatti il suo debutto da regista con il film I Am Not Your Perfect Mexican Daughter, che è attualmente in fase di sviluppo presso Orion Pictures di Amazon MGM Studios. Il film, che precedentemente doveva essere destinato a Netflix, ha come sceneggiatrice Linda Yvette Chávez e si basa sull’omonimo romanzo bestseller di Erika Sánchez.