American Horror Stories: svelati 16 nuovi attori del cast

Mancano davvero pochi giorni al 15 luglio, data ufficiale d’uscita di una tra le serie più attesa della stagione American Horror Stories, spin off della celebre creazione horror di Ryan Murphy American Horror Story. Dallo stesso showrunner la rivelazione dei nomi degli attori del cast.

Come i fan di American Horror Story sanno, la decima stagione della serie madre è stata fortemente rallentata dalla pandemia ancora in corso. Per la produzione erano necessarie delle condizioni meteorologiche particolari. Sulla falsariga di quelle notizie il suo showrunner aveva annunciato lo spin off della serie: American Horror Stories rendendo i fan davvero felici. Debutta il 15 luglio negli Stati Uniti la serie antologica, American Horror Stories, con un cast eccezionale e storie, nemmeno a scriverlo, da brivido. Saranno 16 gli episodi complessivi, ma la produzione ha deciso di mandarne in onda solo sette per ora.

I volti conosciuti del cast di American Horror Stories

Lo showrunner Ryan Murphy aveva anticipato che in American Horror Stories ci sarebbero stati quelli da lui definiti i "fantastici quattro" vecchie conoscenze della serie madre: Dyllon Burnside, Nico Greetham, Charles Melton e Kevin McHale che interpreteranno James, Zinn, Wyatt e Barry.

Nel cast un nome legato da sempre ad American Horror Story: Evan Peters che riporterà in scena un suo vecchio personaggio Tate Langdon.

Si vocifera che potrebbe esserci anche un ritorno delle straordinarie Jessica Lange e Sara Paulson fedelissime ad American Horror Story.

Nel cast altri nomi legati ad AHS tra cui John Carol Lynch che sarà Larry Bitterman, Naomi Grossman che darà il volto a Rabid Turth e ancora Bille Lourd sarà Liv Whitley. Il bellissimo Matt Bomer noto per la serie televisiva White Collar e visto recentemente in The Sinner, sarà Michael.

American Horror Stories le new entry del cast

Tanti i volti nuovi nel cast di American Horror Stories che siamo sicuri diverranno ben presto familiari e noti come il cast già collaudato come ha preannunciato lo showrunner.

Abbiamo Aaron Tveit, attore e cantante statunitense che ha partecipato alla pellicola "Les Miserables" nel ruolo di Adam. Gavin Creel sarà Troy e Kaia Gerber sarà Ruby. Nel ruolo di Scarlett Sierra McCormick, Ashley Martin Carter sarà Rowena e la bellissima Paris Jackson, figlia del compianto cantante, sarà Maya.

L’attore messicano Danny Trejo, visto in Machete o nel film dal Tramonto all’Alba con George Clooney vestirà i panni di Babbo Natale. Chissà quanto riuscirà a essere buono con quel suo viso cosi emblematico.

Sappiamo ben poco di quanto racconteranno i singoli episodi di American Horror Stories, ma stando al trailer abbiamo già colto la sfida alle paure più profonde delle persone comuni: assassini, demoni e fantasmi. Stiamo quindi a vedere. American horror Stories verrà distribuito da Disney +.