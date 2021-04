Uno dei social network più famosi e importanti al mondo e sempre più in crescita. Parliamo di Instagram, il social delle immagini e dell’interazione visual. Più che un catalogo da sfogliare, o meglio, scrollare distrattamente, Instagram è una vetrina vera e propria di noi stessi e dei nostri contenuti, il nostro blog personale, da qualificare e personalizzare sempre di più. Ecco che i followers crescono e questo è un bene, vuol dire che stai gestendo questo social nel mondo giusto!

Eppure ti troverai ad avere a che fare con dei contenuti più adatti ad alcuni target, piuttosto che ad altri, oppure semplicemente potrà nascere la necessità di mantenere una relazione privilegiata con alcuni utenti quando si posta qualcosa di personale che si vuole condividere con una cerchia di persone specifica e più intima. Ecco che Instagram, piattaforma sempre in evoluzione, ha pensato ad una soluzione per creare la tua lista di amici più stretti già da un po’ di tempo. Se non ci hai ancora pensato, ecco come fare per scegliere con chi condividere video, foto e non solo!

Crea la tua lista di amici più stretti su Instagram

Prima di iniziare a tirare su la tua lista di amici più stretti su Instagram capiamo insieme lo scopo di questa funzione e a cosa può esserti utile nello specifico. Si tratta di realizzare un elenco ristretto degli utenti con i quali condividere le tue Instagram Stories che verranno mostrate solo a loro. Un’opzione estesa a tutti gli account e che non contempla nessuna attivazione specifica o di app aggiuntiva da installare. Se stai già iniziando a immaginare una divisione di liste-contatti tra famiglia, lavoro, amici, fan del tuo sport preferito, users che hanno le tue stesse passioni divisi per food, travel, fashion etc., sappi che al momento non è possibile creare più liste di amici. Instagram ha previsto, dunque, un’unica lista sulla quale aggiungere o rimuovere utenti in qualunque momento e senza limiti.

Come funziona la lista amici più stretti su Instagram

Per cominciare con la tua lista di amici personalizzata, accedi al tuo profilo Instagram e clicca sull’icona che mostra la tua foto profilo. Dalla tua schermata-profilo vai sul pulsante in alto a destra con le tre linee parallele, ossia la funzione Impostazioni, dove vedrai nel menu, l’opzione Amici più stretti. Cliccaci sopra e potrai visualizzare la funzione di ricerca contatti per iniziare a selezionare i tuoi amici più stretti di Instagram da aggiungere nella tua lista. Subito sotto troverai la sezione Suggerimenti che il social stesso ti propone in base alle vostre interazioni più frequenti.

Si tratta di utenti con cui il livello di engagement su Instagram è maggiore, rispetto ai like, ai commenti sui post, alla visione e reazione alle Stories. Un piccolo aiuto e spunto che Instagram già ti fornisce per la tua lista. In fondo, si sa, il social riflette l’interazione sia reale che virtuale. E ora, inizia pure ad aggiungere le persone che preferisci, senza nessun limite numerico! Tieni presente che coloro che entreranno nella tua lista di amici più stretti, non riceveranno nessuna notifica da Instagram, tantomeno quando e se, deciderai di cancellarle dalla lista. I tuoi amici, se sono attenti e conoscono un po’ le magie di Instagram, potranno accorgersi di far parte della tua lista ristretta, non appena inizierai a fare la tua Storia riservata a loro, poiché comparirà con il cerchio intorno tutto verde. Verifica anche tu e noterai che nella parte destra della schermata, c’è una piccola etichetta verde con una stellina che indica che la tua Storia è riservata ad una ristretta cerchia di utenti. Una etichetta che sarà visibile anche da loro.

Amici più stretti di Instagram: condividi le tue Storie con loro

Per iniziare a condividere una Storia con la tua nuova lista davvero esclusiva, basta solo scegliere l’opzione non pubblica, ma selezionare quella dedicata agli Amici più stretti, e così solo loro avranno il privilegio di poter interagire con il tuo contributo su Instagram. Semplice, no? Ma a cosa serve? La lista ha una funzionalità pensata per mostrare i tuoi contenuti più privati e riservati alle persone che ti seguono con le quali hai maggiore affinità o confidenza. Contenuti che mettono in luce elementi della tua personalità che di solito condividi con gli amici, pensieri da diario non troppo segreto ma nemmeno troppo pubblico, oppure contenuti più scherzosi che, magari non vuoi condividere con il tuo capo a lavoro o con la zia impicciona.

In fondo, le Storie sono un mezzo di espressione, ma anche di comunicazione e in quelle 24 ore si può scegliere con chi interagire. Inoltre, la lista di amici più stretti su Instagram può essere utilizzata anche come spazio di web marketing, dove condividere lezioni e webinar, oppure dove pubblicizzare la tua attività tramite messaggi ad hoc, sondaggi o una sorta di newsletter social, chiaramente targettizzando bene gli utenti interessati ed evitando lo spam.