Anche HP lancerà un tablet-laptop pieghevole da 17 pollici

La nuova frontiera dei laptop è lo schermo pieghevole e sembra che HP si stia preparando a lanciare proprio questo prodotto entro la fine dell’anno o, al massimo, all’inizio del prossimo in occasione del CES che si terrà dal 5 all’8 gennaio 2023. La notizia ci arriva da The Elec, noto giornale coreano specializzato nell’industria asiatica dell’elettronica. Secondo The Elec HP ha appena commissionato alla SK IE Technology la produzione di pellicola in poliammide per pannelli OLED 4K da 17 pollici prodotti da LG Display. La stessa azienda che sarebbe impegnata con Apple per la produzione di display pieghevoli OLED.

Il fermento intorno ai display pieghevoli è notevole a partire dai telefoni fold presentati negli ultimi due anni da Samsung con la serie Galaxy Z (del quale si aspetta a breve la quarta generazione). Ma la sfida di un laptop con schermo pieghevole è decisamente più complessa. Fino a un paio di anni fa, in commercio era presente il Lenovo ThinkPad X1 Fold ma con prestazioni poco interessanti e prezzo esorbitante. Anche Asus e Samsung hanno annunciato laptop pieghevoli. Nel caso di Asus è lo ZenBook 17 Fold OLED, che segue praticamente lo stesso concetto del laptop pieghevole di HP: un display da 17 pollici che da piegato misurerebbe 12,5 pollici di diagonale. Nel caso di Samsung sarebbe il Galaxy Book Fold 17 di cui abbiamo avuto notizie a settembre 2021 ma che poi sembra essere sparito nei rivoli dei progetti Samsung.

Laptop pieghevole HP: come sarebbe

Per ora possiamo supporre le caratteristiche tecniche sulla base delle poche indicazioni relative allo schermo pieghevole. Secondo le informazioni condivise da The Elec, il laptop pieghevole HP sarà dotato di un display 4K con risoluzione 3.840×2.160, quindi con un rapporto di forma classico di 16:9. Una volta piegate, le metà del display risultanti saranno di circa 11 pollici in diagonale e avranno una risoluzione di 2.160×1.920, risultando in un rapporto di aspetto più quadrato di circa 4:3,59.

Come termine di riferimento, il laptop ASUS ha un rapporto 4:3 da aperto e un rapporto 3:2 da piegato. Inoltre non è così nitido avendo una risoluzione a schermo intero di 2.560x 1.920, cioè 2,5K.

HP laptop fold: quanto costerebbe

La tecnologia alla base dei laptop pieghevoli è davvero complessa e richiede sforzi di progettazione notevoli per tenere assieme design ultrasottile e qualità uniforme sullo schermo. Apple, che pure lavora a progetti di laptop pieghevoli, come premesso, potrebbe presentare i computer tra 3-4 anni.

Probabilmente possiamo valutare tempi di produzione più ridotti per HP e Asus. Ma certamente avremo a che fare con laptop di ultimissima generazione con prezzi che potrebbero sforare i 2.500-3000 euro.