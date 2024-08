Anche su Threads arriveranno le storie

Fonte foto: Ascannio / Shutterstock.com

Le storie sono tra i contenuti di punta dei più famosi social network e, nel tempo, sono approdate anche sulle applicazioni di messaggistica istantanea. Si possono trovare su Instagram, su Facebook, su WhatsApp, su Telegram e, a breve, seppur in un formato leggermente differente, arriveranno anche su Threads.

Gli sviluppatori Meta, ben consapevoli del successo delle storie che consentono agli utenti di pubblicare dei contenuti effimeri, hanno deciso di introdurre un formato simile anche su Threads, l’ultima piattaforma social lanciata sul web dall’azienda come risposta a X/Twitter.

Si tratta di post temporanei, apparentemente uguali ai classici post, ma che spariscono dopo un determinato lasso di tempo. La nuova funzione avrà alcune caratteristiche in comune con quella già presente su altre piattaforme, ma anche alcune piccole differenze.

Storie Threads: come funzionano

A mostrare come funzioneranno i post temporanei è stato Alessandro Paluzzi, ben noto reverse engineer che è riuscito ad accedere al nuovo formato in anteprima e a mostrarlo agli utenti del web, pubblicando un post nel nuovo formato.

A differenza delle storie di Instagram e di WhatsApp, che hanno un formato verticale e vengono mostrate in una specifica sezione presente sulle relative piattaforme, i post temporanei di Threads sono quasi del tutto identici a quelli classici che vengono già pubblicati sul social network.

Tuttavia, a differenza di quest’ultimi, spariranno dopo sole 24 ore dalla loro condivisione, non lasciando traccia della loro esistenza.

L’applicazione mostrerà un timer per ciascun post temporaneo. Un vero e proprio conto alla rovescia che fornisce un’indicazione precisa su quanto il contenuto resterà visibile per il pubblico. Alla scadenza, il post scomparirà definitivamente e nessuno potrà più visualizzarlo.

Stando a quanto riportato da TechCrunch, a sparire non sarà solo il post, ma anche tutte le citazioni del contenuto effettuate dagli altri utenti iscritti a Thread. I post temporanei non potranno essere condivisi con altre piattaforme.

Le storie possono essere considerate un nuovo modo per comunicare su Threads, più informale rispetto ai classici post che si possono creare e condividere sulla piattaforma.

Storie Threads: quando arrivano

I post temporanei, molto simili alle storie, sono al momento in fase di test e non è da escludere che potrebbero subire una diffusione di massa già a partire dalle prossime settimane.

Attualmente può accedere alla funzione solo un numero limitato di utenti, che hanno il compito di provare la novità di Meta e contribuire al suo perfezionamento.

Al momento non è possibile conoscere i tempi necessari per il rilascio ufficiale e in quali Paesi avverrà inizialmente. Il consiglio è quello di mantenere l’applicazione sempre aggiornata all’ultima versione disponibile, in attesa di ricevere questa novità.