Andrea Bocelli protagonista in una docuserie

The Journey, il viaggio. È questo il titolo della docuserie dedicata al tenore italiano di fama internazionale Andrea Bocelli, in arrivo fra pochi giorni in streaming sulla piattaforma Paramount+. Prodotta da TBN, Impact Productions e Cineroma e diretta da Gaetano Morbioli e Paolo Sodi (quest’ultimo è anche direttore della fotografia), la serie è un viaggio nel senso metaforico e anche letterale del termine, dal momento che il protagonista sarà Bocelli stesso mentre percorre a cavallo la via Francigena.

Chi è Andrea Bocelli

Nato nel 1958, Bocelli è ipovedente dalla nascita e perde la vista completamente a 12 anni. Dopo gli studi lavora brevemente come assistente in uno studio legale, ma poi si dedica solo al canto. Una scelta saggia, con il senno di poi: la sua notevole voce tenorile gli regala infatti la notorietà già nel 1993. Nel corso della sua carriera Bocelli, che è stato anche inserito nella Hollywood Walk of Fame, ha duettato con numerosi artisti: da Luciano Pavarotti a Lady Gaga, da Céline Dion a Stevie Wonder.

Di cosa parla la docuserie su Bocelli

La docuserie The Journey è divisa in sei parti ed è di difficile definizione. Si tratta sicuramente di un travel show che mostra alcuni degli scorci più belli di Lazio e Toscana, ma anche di un documentario su alcuni aspetti intimi e inediti di Andrea Bocelli e, ancora, di una riflessione allargata sula bellezza, sulla musica come fonte di ispirazione e sulle relazioni che arricchiscono le nostre esistenze.

Nella docuserie Andrea Bocelli percorre a cavallo la via Francigena. Il viaggio è l’occasione per ripercorrere in qualche modo le tappe esistenziali di Bocelli stesso, che parte infatti dalla Basilica di San Pietro a Roma e arriva a Lajatico, sua città natale. Ma non solo. L’esperienza, che in questo senso coinvolge direttamente anche gli spettatori, è anche un modo per riflettere sui temi profondi della vita e lasciarsi suggestionare da bellezza, musica, natura e pace.

Chi sono gli ospiti speciali

Ad accompagnare Bocelli durante il viaggio a cavallo ci saranno, per alcune tappe, anche membri della sua famiglia, amici e colleghi, tra cui Tori Kelly, Michael W. Smith, 2Cellos, 40 Fingers, Katherine Jenkins, Tauren Wells, Taya, Beatrice Venezi, Ramin e Clara Barber Serrano. The Journey per Bocelli diventa dunque anche un’occasione per cantare insieme a questi ospiti internazionali, oltre che per conversare intimamente con le persone che gli sono care.

Quando esce The Journey in streaming

The Journey con Andrea Bocelli sarà visibile sulla piattaforma Paramount+ a partire dal 1° febbraio, arriverà sugli schermi The Journey, progetto con protagonista il tenore italiano di fama internazionale.