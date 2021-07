Android 12 cambierà il modo in cui giochiamo con lo smartphone: ecco perché

Mancava su Android una funzione simile al Control Center di PlayStation o alla Game Bar di Xbox e Windows a cui di certo i videogiocatori assidui saranno più che abituati, e Google l’ha annunciata per Android 12 nelle scorse ore durante il Google for Games Developer Summit 2021, si chiamerà Game Dashboard.

Diversi produttori di smartphone Android invece la Game Dashboard di Android 12 l’hanno già inserita da tempo nelle loro personalizzazioni del robottino verde, in modo da fornire all’utente un insieme di comandi utili prima e durante i giochi. Al Google for Games Developer Summit 2021 la grande G l’ha descritta come un “overlay che fornisce rapido accesso alle funzioni chiave durante i giochi", e a giudicare da quanto si è visto sulle release beta di Android 12 la Game Dashboard è strutturata come il menu di accensione e spegnimento presente su Android con una serie di tasti virtuali a schermo vicini al profilo destro del dispositivo.

La Game Dashboard di Android 12

Secondo quanto annunciato e mostrato da Google durante l’evento in alcune immagini, la Game Dashboard di Android 12 sarà composta da almeno quattro comandi che possono apparire in sovraimpressione: cattura screenshot, avvia registrazione di un video, visualizza frame rate e attiva modalità non disturbare.

A questi se ne sommeranno di altri nella parte bassa della Game Dashboard, dei tasti più grandi – qualcuno direbbe dei tile – personalizzabili. Google ne ha mostrato qualcuno durante l’annuncio: avvia un live streaming su YouTube, mostra statistiche e traguardi del gioco in esecuzione e degli altri che consentono di cambiare profilo energetico, come quello che privilegia il consumo della batteria e quello che invece chiede il massimo all’hardware per massimizzare le prestazioni di gioco.

Google ha aggiunto che la Game Dashboard sarà disponibile su alcuni prodotti con Android 12 selezionati entro fine anno, ed ha già annunciato la collaborazione con Samsung sulle API Game Mode.

Play as You Download, gioca mentre scarichi

Altra novità importante per i videogiocatori che arriverà con Android 12 è Play as You Download, gioca mentre scarichi. Lo scopo della novità è intuitivo: consentire all’utente di iniziare prima possibile a giocare, anche mentre il titolo viene scaricato. Google ha affermato che in questo modo i livelli iniziali o i primi scenari di gioco saranno subito disponibili, e si inizierà a giocare “almeno due volte più velocemente di prima".

Ciò è particolarmente vero ad esempio quando si sceglie un gioco da diverse centinaia di megabyte o, peggio, da qualche gigabyte magari da scaricare con una connessione non troppo rapida: così il piccolo fulmine che Google metterà di fianco alla voce “Installa" una volta che la funzione sarà disponibile suggerirà che scaricando quel gioco lo si potrà aprire prima che il processo di installazione venga terminato. Nell’esempio mostrato da Google, Touchgrind BMX viene segnalato pronto per essere giocato nel momento in cui il download ha circa raggiunto il 20% del totale.