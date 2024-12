Android Auto, le novità del prossimo aggiornamento

Fonte foto: Shutterstock

Android Auto è sempre un cantiere aperto, con aggiornamenti periodici che aggiungono novità e migliorano le funzioni già disponibili. Come riportato da 9to5Google, è in arrivo un ulteriore update per questo strumento che si prepara a raggiungere la versione 13.4. La prossima release si concentrerà sul design di alcuni elementi centrali della piattaforma, aprendo la strada a un nuovo aggiornamento di grandi dimensioni che potrebbe arrivare nel corso del 2025.

Android Auto: le novità della versione 13.4

Con la versione 13.4, Android Auto andrà a rinnovare il design del suo media player, dopo che lo scorso anno questo componente è stato aggiornato come parte di un aggiornamento più corposo per il design della piattaforma software di Google.

La nuova release del media player introdurrà alcuni elementi del Material You, il linguaggio di design che caratterizza il software di Google, come, ad esempio, i colori dinamici, ed andrà a ridimensionare le icone degli album, rendendole più piccole liberando spazio sullo schermo per altre informazioni relative al file in riproduzione.

La barra di avanzamento, inoltre, viene spostata sulla destra della copertina dell’album e non più sotto. L’aggiornamento introduce anche un cursore per semplificare la gestione della riproduzione per l’utente che potrà avanzare o tornare indietro in modo più semplice, scegliendo con precisione la parte del brano da riprodurre.

Il design del media player di Android Auto sarà disponibile per tutte le applicazioni e, quindi, le novità descritte riguarderanno app come Spotify, di cui la fonte ha pubblicato anche uno screen, ma anche YouTube Music, Apple Music e altri servizi di streaming.

Aggiornamento in distribuzione

Android Auto 13 è stato rilasciato lo scorso mese di ottobre. La nuova versione, 13.4, è attualmente in fase di distribuzione e sarà disponibile per tutti gli utenti già nei primi giorni del 2025. Oltre alla novità del media player, per il momento, non sembrano esserci altre sostanziali modifiche (al netto degli immancabili bug fix).

Molto probabilmente, come sottolineato anche dalla fonte, Google sta lavorando al lancio della funzione Car Media, per la riproduzione dei contenuti multimediali presenti in locale e anche delle stazioni radio. La versione 13.4 potrebbe aver preparato il terreno a questa novità, con alcune modifiche al codice, non visibili agli utenti finali.

Di certo, nel corso del 2025, Android Auto continuerà ad aggiornarsi, con diverse novità che andranno ad arricchire la piattaforma e con nuove funzioni a disposizione degli utenti. La versione 14 potrebbe segnare un ulteriore e importante passo in avanti per il software di Google. Ne sapremo di più nel corso delle prime settimane del 2025.