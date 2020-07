Android Auto, quali app installare sul nuovo sistema operativo

Android Auto potrebbe a breve cambiare completamente faccia e fare un deciso salto di livello. E il merito è di Android Automotive OS, il sistema operativo per le auto connesse su cui Google sta lavorando dal 2018 e che è quasi pronto per fare il suo debutto. Lo si potrebbe definire una sorta di Android Auto 2.0, ma sarebbe limitante: il nuovo sistema operativo permetterà alle smart car di essere ancora più intelligenti e semplici da utilizzare.

I ragazzi di Ausdroid hanno avuto la fortuna di poter vedere in anteprima l’interfaccia utente del nuovo Android Automotive OS e di appuntarsi alcune caratteristiche e soprattutto quali sono le app compatibili. Infatti, la fortuna e il successo di un sistema operativo dipende sempre dal numero delle applicazioni. E i primi report non sono ottimi: sulla versione testata da Ausdroid mancano app di un certo peso, soprattutto legate al mondo Android. Due su tutte: Google Play Music e YouTube Music. Molto probabilmente la versione testata è solamente una beta: difficilmente l’azienda di Mountain View deciderà di non integrare queste due app sul nuovo Android Auto.

Android Automotive OS, che cosa è

Come già fatto in altri settori, anche in quello dell’automotive Google vuole portare la propria filosofia e per questo motivo sta sviluppando un sistema operativo che andrà a sostituire Android Auto. Il nuovo sistema si chiama Android Automotive OS e permetterà alle automobili di fare un vero passo in avanti sotto il profilo della connettività.

Gli sviluppatori stanno lavorando affinché l’interfaccia utente sia la più semplice da utilizzare e che soprattutto non distragga il guidatore. Una delle grandi novità di Android Automotive OS è la presenza del Google Play Store che permetterà di installare tutte le app compatibili con il nuovo sistema operativo.

Android Automotive OS, le app compatibili (finora)

I ragazzi di Ausdroid hanno stilato anche una (breve) lista delle poche app che finora possono essere installate sul sistema operativo per le auto intelligenti. Non mancano, logicamente, Google Maps e Google Assistente, che saranno alla base del nuovo Android Auto. Poi troviamo alcune app per ascoltare i podcast (Castbox e Pocket Casts), Spotufy, app per ascoltare la radio e altre per gli audiolibri.

Al momento l’offerta è piuttosto scarna e mancano app come YouTube Music che sicuramente verranno integrate prima del lancio ufficiale del nuovo sistema operativo.

Quando arriverà il nuovo Android Auto

Non c’è ancora una data di rilascio ufficiale per vedere Android Automotive OS sulle automobili intelligenti. Il sistema operativo è ancora in fase di sviluppo e bisognerà aspettare almeno un paio di mesi, se non addirittura il prossimo anno per potere installare sulla propria automobile il nuovo Android Auto. Nella speranza che sia compatibile e supportato.