Android Auto Wireless per tutti Motorola MA1 è arrivato su Amazon

Android Auto Wireless è l’oggetto del desiderio di milioni di guidatori nel mondo, che spesso non possono averlo per un solo motivo: la casa automobilistica che produce il veicolo non lo integra nei suoi modelli, limitandosi (se va bene) alla versione cablata dell’interfaccia di infotainment di Google. Per questo, negli ultimi anni, sono spuntati come funghi adattatori e dongle di ogni tipo per rendere wireless i sistemi Android Auto cablati. Uno di questi device è Motorola MA1, presentato oltre un anno fa al CES di Las Vegas 2022 e, finalmente, arrivato su Amazon Italia.

Motorola MA1 – Adattatore Wireless per Android Auto

Motorola MA1: cos’è e cosa fa?

Motorola MA1 è un dogle USB che ha un solo compito: rendere wireless Android Auto sulle vetture che non hanno Android Auto Wireless. Lo fa in un modo molto semplice: costruisce un ponte tra il sistema Android Auto del veicolo e lo smartphone dell’utente. In questo modo è possibile connettere il telefono all’auto senza usare il cavetto USB.

Tuttavia, per poter utilizzare il Motorola MA1 ci sono delle condizioni: la prima è che la vettura deve avere Android Auto di fabbrica. Se non c’è Android Auto nella macchina, quindi, non sarà miracolosamente disponibile grazie al dongle di Motorola. La seconda è che bisogna avere uno smartphone con almeno Android 11.

Per cui saranno con buona probabilità esclusi tutti quei veicoli prodotti prima del 2015, l’anno in cui Android Auto è entrato ufficialmente in servizio, e tutti quei dispositivi mobile che non possono essere aggiornati alle versioni più recenti del sistema operativo.

Come si installa Motorola MA1

Il Motorola MA1 è un dispositivo estremamente semplice e compatto che può adattarsi facilmente a qualsiasi abitacolo ed essere installato nel modo che l’utente ritiene più comodo.

Nella pratica Motorola MA1 si connette all’auto semplicemente inserendolo nella porta USB: il dispositivo si connette al sistema multimediale di bordo e consente al conducente di utilizzare Android Auto in modalità completamente senza fili.

Una volta connesso il dongle all’auto, non resta che accoppiarlo al dispositivo Android che verrà utilizzato durante la guida e il gioco è fatto. Con pochi semplici passi sarà possibile riprodurre qualsiasi contenuto multimediale all’interno del proprio veicolo, chiamate incluse.

Motorola MA1: quanto costa

Motorola MA1 è una soluzione semplice ma funzionale, che fa esattamente (e solo) quello che promette: rendere wireless Android Auto. Certamente per usarlo si sacrifica una porta USB, ma la si sacrifica anche collegando il telefono con il cavetto. Per quanto riguarda il prezzo, invece, non è bassissimo ma è in linea con quello di altri prodotto concorrenti, di altre aziende ben meno note e affidabili di Motorola: 89,99 euro, anche su Amazon.