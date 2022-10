Anker Soundcore Liberty 4 ufficiali: misurano il battito cardiaco

Anker aggiunge un nuovo prodotto alla gamma di auricolari Soundcore con le cuffiette Liberty 4 di tipo in-ear. Un design che non a tutti risulta comodo, ma che è essenziale per permettere a queste cuffiette di offrire la loro caratteristica peculiare: i nuovi auricolari di Anker, infatti, misurano il battito cardiaco di chi le indossa.

A questa funzione così particolare, che pochissimi auricolari hanno, le Soundcore Liberty 4 aggiungono una qualità costruttiva molto buona, una riproduzione audio di alta qualità e un prezzo decisamente conveniente.

Soundcore Liberty 4: caratteristiche tecniche

I nuovi auricolari TWS di Anker hanno il cardiofrequenzimetro integrato, una funzione che apprezzeranno coloro che praticano sport, perché spesso le cuffie si usano durante il fitness e, proprio durante l’attività sportiva è utile conoscere la propria frequenza cardiaca.

Sebbene non si tratti di una prima assoluta (Amazfit PowerBuds e Jabra Elite Sports Earbuds, sono dotate di funzioni simili) è comunque una novità per il brand asiatico e altri modelli di auricolari, ben più cari e blasonati, non hanno il cardiofrequenzimetro. Un modello su tutti: le AirPods Pro 2 appena uscite.

Cardiofrequenzimetro a parte, le Liberty 4 si distinguono per lo uno stelo con sistema CloudComfort, doppi driver dinamici con Astria Coaxial Acoustic Architecture (ACAA), certificazione wireless Hi-Res Audio, e supporto all’audio spaziale a al codec LDAC. Non manca, infine, la cancellazione attiva dei rumori di fondo (ANC), di tipo adattivo.

Per quanto riguarda la durata della batteria, Anker afferma che le Liberty 4 possono restare accese fino a 9 ore con una singola carica con ANC disattivato e fino a 7 ore con ANC attivato. La custodia di ricarica, con ricarica wireless, aggiunge ulteriori 28 ore di riproduzione senza ANC e 24 ore con ANC.

Soundcore Liberty 4: prezzo e disponibilità

Gli Anker Soundcore Liberty 4 sono disponibili per l’acquisto tramite il sito Web di Anker e arriveranno su Amazon a partire dal 10 ottobre, ad un prezzo di listino di 149,99 dollari. Praticamente la metà degli AirPods Pro 2 di Apple, che sono disponibili in Italia alla cifra di ben 299 euro.