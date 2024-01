Antonia, la nuova serie con Chiara Martegiani e Valerio Mastandrea

Fonte foto: Prime Video

Non manca più molto tempo all’uscita di Antonia, la serie dramedy italiana in stile Fleabag che esplora il tema dell’endometriosi ed è una delle novità italiane più attese quest’anno su Prime Video. La serie è una produzione Fidelio e Groenlandia, una società del Gruppo Banijay, in collaborazione con Prime Video e con Rai Fiction. A idearla, scriverla e interpretarla è Chiara Martegiani. L’attrice, classe 1987, è protagonista della storia insieme all’attore e regista Valerio Mastandrea, che ha a sua volta contribuito alla scrittura della serie. Nella vita vera Martegiani e Mastandrea sono una coppia e hanno un figlio.

Di cosa parla Antonia

La protagonista di questa ironica serie in sei episodi si chiama Antonia ed è una giovane donna in fuga dal dolore e da sé stessa. Dopo aver lasciato la famiglia quando era poco più che adolescente, Antonia ha trovato una sua dimensione a Roma, una città caotica in cui è riuscita a integrarsi senza mai dover esporre troppo di sé stessa.

Il giorno del suo trentatreesimo compleanno, però, la vita che ha costruito crolla come un castello di carte: Antonia litiga con tutti, perde il lavoro e finisce in ospedale, dove scopre di avere l’endometriosi. La diagnosi è una rivelazione per la protagonista, che si rende conto di come questa malattia cronica abbia influenzato tutta la sua vita senza che lei ne fosse consapevole.

Proprio la scoperta della malattia, anche grazie a un particolare percorso di psicoterapia, diventa per Antonia un’occasione per conoscere sé stessa, per smettere di scappare dalla malattia e dalle conseguenze che comporta e anche per sciogliere finalmente alcuni nodi irrisolti della sua vita.

«Antonia è una donna che sta cercando di sopravvivere, che riceve una diagnosi che diventa un’occasione per cambiare la sua vita», ha riassunto il produttore Matteo Rovere durante un’intervista a Deadline, sottolineando che si tratta di una serie girata con taglio realistico e personale.

Il cast di Antonia

Nel cast di Antonia, come anticipato, c’è Chiara Martegiani. L’attrice è nota soprattutto per Un gioco da ragazze, Meno male che ci sei, Ride e la serie L’ispettore Coliandro. Oltre a Valerio Mastandrea, che è il co-protagonista, tra gli interpreti del dramedy figurano anche Barbara Chichiarelli, Emanuele Linfatti, Leonardo Lidi e Chiara Caselli.

La regia è di Chiara Malta. La scrittura invece, oltre che di Martegiani e con la supervisione creativa di Valerio Mastandrea, è di Elisa Casseri e Carlotta Corradi.

Quando esce Antonia

La serie Antonia sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 4 marzo 2024.