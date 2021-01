Ogni giorno veniamo letteralmente bombardati di informazioni che, più spesso, non abbiamo il tempo di seguire. I servizi media sono tanti e, spesso, si tende a non essere in grado di filtrare le notizie, venendo travolti da news inesatte, mal descritte oppure che a dirla tutta non ci interessano per niente. Capita a tutti di non avere abbastanza tempo per informarsi nel modo giusto, vuoi perché trascorriamo molte ore al lavoro o a studiare per gli esami.

Ci sono tanti modi per aiutarci a restare informati senza venire subissati dal fiume di notizie e, al tempo stesso, mantenendo un certo filtro di importanza su ciò che ci interessa davvero.

Oltre al classico telegiornale in pausa pranzo, c’è un altro strumento che non puoi dimenticare e che, negli ultimi tempi, è divenuto il pilastro dell’informazione quotidiana: lo smartphone. Per essere sicuri di ricevere solo le informazioni più pertinenti ai tuoi interessi, filtrate da fonti affidabili e scritte in maniera attendibile, devi affidarti alle migliori app in circolazione che distribuiscono informazione.

L’importanza delle news

Ogni giorno, solo in Italia, vengono pubblicati centinaia di migliaia di articoli online dedicati agli argomenti più disparati, dalla politica all’economia, passando per il gossip e lo sport. Per garantire che ci giungano solo le informazioni che ci interessano davvero, così da farci risparmiare tempo, possiamo rivolgerci alle applicazioni per notizie installabili sullo smartphone. Attenzione a scegliere siti web accertati e affidabili, così da risparmiare tempo ed evitare di incagliarti nelle fake news.

In questo articolo troverai alcune delle app per notizie da scaricare per ottenere il meglio dai minuti che, ogni giorno, dedichi all’informazione e alla cultura generale. Le App sono tante e non tutte possono soddisfare la tua sete di notizie. Ecco qualche suggerimento per orientarsi nella giungla dell’informazione moderna, arrivando sempre pronti e… sul pezzo ad ogni conversazione sull’attualità.

App per le news del giorno: Google News

Ci sono tantissime App che riportano notizie e ti permettono di filtrarle come meglio ritieni opportuno. Rimanere informati su ciò che accade fuori dalla nostra finestra, localmente o a livello globale, è importantissimo per mantenersi preparati sugli argomenti di attualità, e ci aiuta a sentirci parte di un grande insieme interconnesso. Del resto, ciò che succede in Medio Oriente può sempre arrivare ad influenzare l’Italia, e le nostre vite, direttamente o indirettamente.

Tra le migliori app per le notizie quotidiane ti consigliamo, di certo, Google News, installabile su Android e su iOS (Apple). Questa applicazione è stata sviluppata da Google ed è forse la più usata in Italia. Oltre ad essere preinstallata su molti dispositivi mobili, è leggera e di facile consultazione grazie ad un’interfaccia grafica semplice e intuitiva.

L’app si allaccia al tuo account Google, il che significa che se hai un indirizzo Gmail riceverai alcune notifiche in base alle configurazioni dell’App, se vorrai via posta elettronica, così da rimanere aggiornato sulle informazioni che contano davvero. Oltre ad essere un’applicazione completamente gratuita, Google News ti permette di selezionare le categorie di interesse su cui ti preme rimanere aggiornato. Inoltre, tiene conto delle tue ricerche e delle tue preferenze generali per fornirti un feed di informazioni inerente a ciò che cerchi di solito. Se ti piace leggere e cerchi recensioni di libri online, per esempio, è più facile che Google News si popoli di informazioni inerenti alla letteratura o agli autori che ti piacciono. Essendo una app gratuita, però, Google News contiene annunci e pubblicità.

Puoi installare Google News sul tuo dispositivo andando sul Play Store o sull’App Store di iOS e digitando sul motore di ricerca il nome dell’applicazione. A questo punto puoi fare click su “Installa” o “Ottieni” o magari “Aggiorna”, se ne hai bisogno per lanciare l’applicazione una volta che avrà terminato l’installazione.

Dovrai effettuare il login al tuo account Google, inserendo l’indirizzo Gmail valido. Una volta effettuato l’accesso, ti verrà fornita una rassegna stampa pensata apposta per te e per ciò che cerchi di solito sulle news, così da non sbagliare un colpo, Puoi anche inserire le tue preferenze manualmente dal menù delle informazioni. Google News è dotato anche di un servizio per le info meteo, così che tu sia sempre aggiornato sugli ultimi cambiamenti e possa ricordarti, eventualmente, l’ombrello!

La parte superiore dell’applicazione è dedicata ad un pugno di notizie, circa 5, che Google reputa pertinenti alle tue abitudini di ricerca, ma ne troverai anche molte altre nelle varie categorie. Facendo click, verrai informato su qual è la fonte dell’informazione, mantenendo sempre massimo focus su ciò che conta davvero: la veridicità e l’accuratezza.

Tra i Preferiti troverai le categorie o gli argomenti che ti interessano e che hai selezionato in precedenza, e che puoi modificare in qualsiasi momento per avere un set di notizie molto accurato e aderente alle tue necessità.

Microsoft Notizie (Microsoft News)

Disponibile gratuitamente sia per iPhone che per Android, Microsoft News è un’applicazione gratuita con inserzioni pubblicitarie ed è, secondo l’opinione pubblica (e il numero totale di download in store) una delle migliori applicazioni per ricevere notizie in tempo reale da fonti molto, molto affidabili – ovvero le principali testate italiane riconosciute.

Che differenza c’è con Google News? Microsoft Notizie è molto più configurabile di Google News, fin già dalla prima pagina, ed è anche dotato di widget per portare le news principali direttamente sulla Home del tuo smartphone o tablet.

Una volta che hai installato l’app, puoi accedere con il tuo account Microsoft, oppure rimanere collegato e ricevere tutti i servizi del caso senza effettuare il login. La prima configurazione ti aiuterà a selezionare gli argomenti che ti interessano davvero, aiutandoti a dividerle per pertinenza, popolarità e gusti personali.

Premi sull’icona della stella, in basso, per modificare i tuoi interessi in qualsiasi momento. Se invece devi cercare una notizia in particolare, puoi evitare di passare da Google e usare direttamente il motore di ricerca interno all’applicazione. Se attivi il GPS, per esempio, troverai anche molte informazioni locali, così da essere sempre informato su quello che accade attorno a te!

Potrai inoltre salvare le notizie che più ti interessano o metterle da parte per leggerle in un secondo momento, o magari condividerle sui social per sapere cosa ne pensano i tuoi contatti.

News Republic

Disponibile gratuitamente per Android e iPhone, News Republic è una app con inserzioni pubblicitarie dalla grafica molto accattivante e dall’elevatissimo potenziale di configurazione. Le categorie di notizie sono davvero tante, ed è possibile selezionare nel dettaglio cosa vuoi che compaia sul tuo feed e, addirittura, sul tuo widget in Home, così da ricevere sempre le informazioni più attuali e pertinenti con i tuoi interessi senza dover cercare nelle varie sezioni dei siti, da browser.

Chi non ama avere troppe configurazioni può rivolgersi a News Republic: con le sue oltre tremila fonti, da siti web più o meno noti, può aiutarti a scendere nella minuzia e operare una selezione accurata degli argomenti su cui vuoi restare informato.

L’interfaccia è divisa su: Per Te, Video e Sport. Puoi aggiungerne altre facendo click sull’icona “+”, che ti permetterà un’ottima configurazione degli argomenti. Potrai anche esplorare le fonti disponibili, così da non sbagliare mai.

Feedly

Oltre ad avere supporto ai feed RSS, Feedly è un’app disponibile per Android e iOS che permette una configurazione davvero notevole delle informazioni che puoi ricevere. Essendo gratuita, sono presenti pubblicità o acquisiti in app. Oltre a combinare parecchie fonti, Feedly ti permette di consultare le notizie con il suo sistema di lettura veloce basato sui movimenti del dito. Puoi aggiungere categorie al tuo feed per rimanere aggiornato, sempre, sugli argomenti che ti interessano.

Altre app per notizie

Rimarresti davvero stupito da quante App esistono per carpire informazioni dal web in maniera rapida e senza dover spulciare i siti web dei quotidiani. Ti elenchiamo anche Rassegna Stampa (Android), Flipboard (Android e iPhone) e SQUID, altre applicazioni validissime per rimanere informati. Qual è la migliore? Sono tutte ottime, a dire la verità, e permettono vari gradi di customizzazione per ottenere solo notizie filtrate e calzanti con i nostri interessi. La differenza sta nell’interfaccia grafica: qual è quella che ti piace di più? Qual è il sistema di notifiche che più rispetta i tuoi spazi vitali e, soprattutto, riesce a inviarti informazioni su ciò che ti interessa davvero?

Ti consigliamo di installarne almeno un paio, per cominciare, e cambiare quella che ti convince di meno con un’altra dall’elenco, così a trovare quella più adatta a te entro qualche settimana di sperimentazione.

E per il calcio?

Se sei alla ricerca di informazioni sullo sport e calcio, ti consigliamo di provare delle App specializzate per lo scopo. Prova Onefootball (Android e iPhone), Sky Sport o 90Min, oppure l’App della Gazzetta dello Sport. Sono tutte applicazioni gratuite, e pertanto contengono annunci pubblicitari o acquisti in-app. Tuttavia, sono di facile utilizzo e configurazione.