In una vita frenetica e sempre ricca di impegni come quella che caratterizza questo XXI secolo, spesso ricordarsi le cose da fare, gli appuntamenti, le spese e tutto il resto diventa complicato. Certo, esistono ancora foglietti e agende su cui segnare tutto, ma spesso diventano inutili, soprattutto se si è spesso fuori casa. Ecco allora che la tecnologia viene in nostro aiuto, con le app per promemoria. Ve ne sono di ogni tipo e genere, e consentono di poter segnare ogni evento della vostra vita in modo da non dimenticarvene.

Alcune prevedono l’utilizzo di un allarme sonoro, in modo da non potersi dimenticare in alcun modo dei propri impegni altre solo notifiche visive, che appaiono sullo schermo del cellulare finché non si decide di toglierle. Altre ancora sono semplici elenchi, utili ad esempio per segnare la lista della spesa, oppure l’elenco delle cose da mettere in valigia, o ancora per segnarsi una serie di commissioni da sbrigare, spuntandole via via dopo averle terminate.

Le app promemoria per Android

Se si ha la necessità di avere delle app promemoria per Android, la scelta è ampia. Vediamone qualcuna.

Inbox by Gmail – È la tradizionale app promemoria Android, ideale per essere utilizzata con Google, che consente di visualizzare via mail notifiche importanti, ma anche di avere in ordine tutti i propri appuntamenti e trovarli in poco tempo.

Any.do – Si tratta di una app piuttosto completa, una vera e propria agenda elettronica, su cui appuntare annotazioni, appunti, elenchi, appuntamenti. E’ molto semplice da usare e consente di sincronizzare i propri appunti online su qualsivoglia dispositivo elettronico.

Cozi Family Organizer – Questa app per promemoria, disponibile solo in inglese, è l’ideale per gestire liste della spesa e calendari, come una vera e propria agenda elettronica. Si sincronizza con Google Calendar.

Countdown+ Widgets Calendar Lite – Questa app per promemoria è ideale per organizzare al meglio i propri impegni e tenere nota degli appuntamenti. Consente infatti di avere una serie di notifiche in avvicinamento alla scadenza, cosa utile ad esempio per un compleanno o un anniversario, in quanto oltre a ricordare dell’approssimarsi dell’evento si dovrà anche acquistare un regalo prima della data fatidica.

Evernote – Questa app gratuita avvisa con una notifica e-mail oppure con allarmi sonori, ricordando le principali scadenze, soprattutto quando diventano imminenti. Essa ricorda anche di prendere appunti, leggere articoli e scattare foto.

App propmemoria per iPhone

Per chi ha uno smartphone Apple, ecco invece alcune app promemoria per iPhone.

CleverCards – Questa app per promemoria ha la particolarità di sincronizzarsi con Facebook e tenere in memoria quindi gli eventi programmati sul profilo social. Dunque è in grado di avvisare se ci sono compleanni da ricordare ed è anche in grado di creare biglietti d’auguri.