La filosofia di Apple è nota: quando lancia un nuovo prodotto, spesso tiene sul mercato anche il modello precedente ma a prezzo scontato. Accade soprattutto se il nuovo dispositivo include modifiche tecnologiche significative o aumenti di prezzo. I clienti hanno così la possibilità di scegliere tra un modello innovativo o uno più datato ma meno costoso.

Quando Apple ha rilasciato le AirPods 3 nell’Ottobre 2021, ha tenuto in vendita anche le AirPods 2 a un prezzo scontato, ma si è verificato un calo nella vendita delle cuffiette di terza generazione: le AirPods 2, in pratica, hanno cannibalizzato le vendite delle AirPods 3. Solo questione di prezzo a favore del modello più vecchio, oppure le AirPods 3 rispetto alle AirPods 2 non offrono abbastanza novità da giustificare il prezzo più alto? La domanda non è fine a sè stessa, perché come tutti sappiamo Apple nel giro di poco (almeno si spera) lancerà le nuove AirPods Pro 2, che andranno ad aggiungersi (se Apple non cambierà filosofia) alle AirPods Pro del 2019, ormai con tre anni sulle spalle.

AirPods Pro 2: la profezia di Kuo

Secondo quanto riferito dal noto e solitamente affidabile analista Ming-Chi Kuo, Apple sta pianificando di interrompere la vendita delle AirPods Pro subito dopo il rilascio delle AirPods Pro 2, previsto per la fine di quest’anno.

Ming-Chi Kuo ha condiviso su Twitter che gli ordini delle AirPods 3 per il secondo e il terzo trimestre di quest’anno sono stati ridotti di oltre il 30%. La domanda debole per gli ultimi AirPods è probabilmente dovuta al fatto che gli AirPods 2 di precedente generazione sono ancora in vendita a un prezzo inferiore.

Di conseguenza, Kuo ritiene che Apple interromperà la produzione degli AirPods Pro una volta rilasciato il modello di seconda generazione per evitare un crollo delle vendite. E come ha affermato l’analista taiwanese, potremmo vedere il nuovo modello AirPods Pro entro la fine dell’anno.

Airpods Pro 2: come sarebbero

Le attuali cuffiette wireless AirPod Pro sono state rilasciate nell’ottobre 2019 e, da allora, si rincorrono i rumor sulle AirPods Pro 2. Annunci puntualmente smentiti da Cupertino, se non con comunicati sicuramente nei fatti: le AirPods Pro 2, infatti, ancora non si vedono. Ma come saranno?

A variare, rispetto alle attuali AirPods Pro, sarebbe innanzittutto il design che nel futuro modello potrebbe essere rivoluzionato: fino a qualche mese fa si parlava addirittura dell’eliminazione delle asticelle per i microfoni. Semmai questa soluzione dovesse essere vera, immaginiamo una struttura delle cuffiette decisamente più piccola, in grado però di contenere tutta la componentistica necessaria.

L’autorevole giornalista Mark Gurman di Bloomberg, invece, qualche mese fa espresse la sua previsione suggerendo che a bordo delle nuove AirPods Pro 2 potrebbe esserci anche un “sensore di movimento aggiornato, con particolare attenzione al monitoraggio del fitness“.

Sicuramente ci sarà a bordo un nuovo chip, una versione più aggiornata dell’Apple H1 presente sulle attuali AirPods Pro, con un miglioramento della cancellazione attiva del rumore e magari con consumi elettrici inferiori (e quindi maggiore autonomia).

Forse anche design e funzionalità del case di ricarica saranno riviste e aggiornate: potrebbe essere presente uno speaker che emetterebbe un suono per essere rintracciato più facilmente e probabilmente potrebbe essere anche resistente all’acqua come i case degli AirPods 3.

AirPods Pro 2: Prezzi e disponibilità

Riguardo la disponibilità, secondo l’analista taiwanese Ming-Chi-Kuo le nuove AirPods Pro 2 sarebbero in arrivo questo autunno, periodo canonico di lancio di nuovi prodotti Apple.

Per il prezzo, di certo non sarà inferiore a quello delle attuali AirPods Pro che troviamo sul mercato a prezzo ufficiale a 279,00 euro, anche se, nella pratica, oggi le Pro di prima generazione hanno un prezzo su strada inferiore ai 200 euro.