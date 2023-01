Apple AirPods Pro, lo sconto è imperdibile: mai così convenienti

Nella "sfida" degli auricolari senza fili, una volta tanto, Apple si è trovata costretta a inseguire. Il colosso di Cupertino, infatti, è stata in qualche modo anticipata dalla concorrenza, ma ha recuperato in fretta (e bene) il terreno perso inizialmente.

Le Apple AirPods Pro rappresentano il meglio nel settore degli auricolari True Wireless. Quanto meno nell’universo Apple. Perfettamente ergonomiche, si adattano alla forma di qualunque orecchio grazie alle varie combinazioni di gommini disponibili nella confezione. Facili da sincronizzare permettono di isolarsi dal contesto in cui ci si trova grazie alla tecnologia di cancellazione attiva del rumore. E con lo sconto odierno, non sono mai state così economiche: una promozione da non lasciarsi scappare per nessuna ragione.

Apple AirPods Pro, auricolari true wireless con cancellazione attiva del rumore

Apple AirPods Pro 2022 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

"Naturale" evoluzione delle Apple AirPods, le AirPods Pro presentano diverse novità sia sul fronte del design sia su quello delle funzionalità. Basta uno sguardo, anche fugace, per accorgersi che la forma è decisamente differente rispetto a quelle "normali". Il nuovo design garantisce infatti una migliore "aderenza" al canale uditivo di chi le indossa: ancora più ergonomiche, si adattano facilmente alla forma di qualunque orecchio grazie al set di cuscinetti presenti nella confezione (disponibili nelle misure XS, S, M e L).

Sul fronte delle funzionalità, invece, la cancellazione attiva del rumore (e la modalità Trasparenza adattiva) e il suono spaziale rappresentano i principali punti di forza degli auricolari true wireless della Casa di Cupertino. La cancellazione attiva del rumore e la modalità Trasparenza adattiva permettono di isolarsi dall’ambiente in cui ci si trova e di interagire occasionalmente con altre persone senza difficoltà. L’audio spaziale, invece, assicura un’esperienza d’ascolto immersiva e "totalizzante".

Esperienza d’ascolto che non teme confronti anche con altoparlanti di alta gamma grazie al nuovo chip audio H2, progettato appositamente per le Apple AirPods Pro 2022. Lavorando in concerto con un driver e un amplificatore appositamente progettati, garantisce alti cristallini e bassi profondi, per suoni più vividi che mai.

Grosse novità anche sul fronte dell’autonomia e della ricarica. Grazie alla custodia MagSafe, le AirPods Pro hanno un’autonomia di 30 ore totali con cancellazione attiva del rumore (6 ore con singola carica). E nel caso si resti senza carica improvvisamente, sarà sufficiente qualche minuto nella custodia per ore aggiuntive di ascolto.

AirPods a tasso zero su Amazon: sconto, rata e prezzo finale

Non solo scontate. L’offerta top di oggi su Amazon permette di comprare le Apple AirPods Pro 2022 a rate senza interessi e senza costi di istruttoria. Ma procediamo con ordine. Gli auricolari senza fili della Mela Morsicata sono disponibili con uno sconto del 14% sul prezzo di listino: costano 257 euro e garantiscono un risparmio superiore ai 40 euro.

A questo si unisce la possibilità, per gli utenti Amazon Prime, di comprare le AirPods Pro in cinque rate a tasso 0. In questo caso, gli auricolari della casa di Cupertico costano 51,40 euro al mese per cinque mesi.

