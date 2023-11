Apple AirPods al minimo storico, l'offerta Black Friday è grandiosa

Fonte foto: ©eremin/123RF.COM

Il Black Friday ci riserva ogni giorno nuove sorprese e nuove offerte. E oggi è il caso di dire che la sorpresa è grande e farà felice un sacco di persone. Da pochissime ore, infatti, sono disponibili le AirPods di seconda generazione in offerta con uno sconto mai visto prima del 34%. Le paghi meno di 100€ e fai un super affare: cuffie di ottima qualità, con un audio premium e comode da indossare. Inoltre, trovare un dispositivo Apple con uno sconto così elevato non è una cosa da tutti i giorni.

Le Apple AirPods di seconda generazione offrono tutto quello che cerchi in delle cuffie wireless, a partire da un sistema semplificato che permette di connetterle velocemente con qualsiasi dispositivo. Sono dotate del chip H1 che assicura tante funzionalità extra (come la possibilità di attivare Siri con un semplice comando vocale) e una qualità del suono elevata (è lo stesso chip presente su modelli più costosi e anche su alcune cuffie Beats). Un affare da non farsi scappare per nessuno motivo: l’offerta è molto allettante e solitamente finisce nel giro di pochissime ore. Approfittane ora cliccando sul banner qui in asso.

Apple AirPods: offerta, prezzo e sconto Black Friday Amazon

Oggi trovi le Apple AirPods di seconda generazione a un prezzo eccezionale. Il merito è dello sconto del 34% che le fa scendere a 97,99€. Oltre a essere il minimo storico è anche uno dei migliori prezzi di tutto il web, a cui aggiungere tutti i servizi assicurati da Amazon, compresa la consegna in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Come per tutti gli ordini effettuati in questi giorni, il periodo di reso è esteso fino al 31 gennaio 2024: acquistale oggi e regalale per Natale. Non avrai nessun tipo di problema nel rimandarle indietro nel caso in cui il regalo non venga apprezzato. Ma ne dubitiamo fortemente.

Apple AirPods: caratteristiche e qualità del suono

Se il nome non dovrebbe convincervi sulla bontà del prodotto, arriva anche Amazon a confermare tutte le qualità delle Apple AirPods di seconda generazione. Nella pagina prodotto, infatti, è presente il bollino "Scelta Amazon", riservato solitamente a quei dispositivi che rispettano diversi requisiti di qualità e che sono molto apprezzati dagli utenti. D’altronde ha ricevuto più di 45.000 recensioni con una media del 4,7.

Le Apple AirPods di seconda generazione sono le cuffie "lowcost" di Apple, sempre se di economico si può parlare quando si ha a che fare con un prodotto dell’azienda di Cupertino. Le qualità sono comprovate: grazie alla presenza del chip Apple H1 ascolti qualsiasi brano musicale o podcast alla massima risoluzione audio possibile. Inoltre, sono ergonomiche: si adattano alla perfezione alla conformazione dell’orecchio e non creano fastidi. Sono compatibili con qualsiasi smartphone, ma è con l’iPhone che danno il meglio di loro, grazie alla possibilità di utilizzare Siri e di attivare l’assistente vocale con un semplice comando della propria voce.

Le cuffie wireless Apple capiscono quando parli e attivano dei speciali microfoni che escludono i rumori esterni in modo da non avere interferenze. Il suono è cristallino e potente, con una qualità superiore rispetto ad auricolari che trovi allo stesso prezzo. Senza troppe esagerazioni è una delle migliori offerte che trovi oggi su Amazon.

