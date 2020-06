Apple al lavoro su iPad 5G: arriverà nel 2021

Gli iPhone 12 poteranno in dote una novità attesa ormai da qualche anno dagli appassionati dei dispositivi della mela morsicata. Il melafonino (o, per meglio dire, i melafonini, visto che ne dovrebbero arrivare ben 4) che verrà svelato a settembre avrà la connettività 5G, chiudendo così il gap con i dispositivi Android che offrono questa funzionalità ormai da due anni.

La casa di Cupertino, però, non intende restare con le “mani in mano” e vuole allargare sempre più l’offerta di dispositivi con connessione mobile ultraveloce. Secondo diversi analisti, infatti, i tecnici Apple stanno lavorando anche su un iPad dotato di chip 5G, che dovrebbe arrivare sul mercato nella prima metà del 2021. Ossia, circa sei mesi dopo il lancio degli iPhone 12 5G. Una tabella di marcia piuttosto serrata, insomma, segno che dalle parti di Cupertino credono con forza sulla connettività mobile “a banda larga”.

Come saranno gli iPad Pro 2021

Secondo le indiscrezioni che arrivan dall’Asia e dagli Stati Uniti, però, i chip 5G saranno solo una delle tante novità che Apple intende portare sul mercato con gli iPad Pro 2021. La connettività sarà probabilmente garantita dal modem Qualcomm Snapdragon X55 5G, il “top di gamma” per quel che riguarda la connettività mobile al momento.

Per quel che riguarda i display, invece, la casa di Cupertino intende introdurre la tecnologia mini-LED che, sfruttando pixel sempre più piccoli, è in grado di offrire una qualità dell’immagine (quasi) paragonabile a quella offerta dagli OLED ma a un prezzo decisamente più basso. Una soluzione “low cost”, insomma, che però garantirà ottimi risultati sul fronte della qualità.

Quando verranno presentati gli iPad Pro 2021

Sulla data di lancio dei prossimi iPad Pro c’è ancora molta incertezza. Anche se il “solito” Ming-Chi Kuo, tra gli analisti più informati sui fatti di casa Apple, sostiene che si dovrà attendere forse la fine del 2021 prima di vedere un nuovo iPad Pro con connettività 5G e display mini-LED, altri sostengono che l’attesa sarà inferiore.

Come si legge sulle pagine del taiwanese DigiTimes, un nuovo iPad Pro era atteso per la fine del 2020. Non va però esclusa la possibilità che l’emergenza sanitaria legata al nuovo Coronavirus abbia scombinato i piani dei vertici della mela morsicata e, come accaduto per l’iPhone 12, sono stati costretti a ritardare l’uscita del loro nuovo tablet.