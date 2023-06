Apple Design Awards 2023: le migliori app per iPhone e Mac

Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Sono stati annunciati i vincitori dell'Apple Design Awards 2023: ecco quali sono le 12 migliori app per iPhone e Mac disponibili su AppStore

Apple ha annunciato i vincitori degli Apple Design Awards 2023. La rassegna che premia app e giochi disponibili sull’App Store ha decretato i vincitori dell’edizione 2023 che prevede 6 diverse categorie: Inclusivity, Delight and Fun, Interaction, Social Impact, Visual and Graphics e Innovation. In totale, sono 12 le app che hanno conquistato il riconoscimento da parte di Apple.

Apple Design Awards 2023: ecco le migliori app

Per la categoria Inclusivity degli Apple Design Awards 2023 a conquistare la prima posizione sono:

Universe – Website Builder

stitch

Universe è un’app che consente agli utenti di creare il proprio sito web, con tante opzioni di personalizzazione, direttamente dal proprio smartphone. L’applicazione permette all’utente di adattare in modo dinamico il font dei test e la funzione Voice Over rende più accessibile il tool di creazione.

Tra i giochi, invece, vince stitch, gioco parte di Apple Arcade che include svariate opzioni di accessibilità per risultare utilizzabile anche da utenti con problemi alla vista.

Per la categoria Delight and Fun, invece, i riconoscimenti sono andati a:

Duolingo

Afterplace

Duolingo è una delle applicazioni più note e utilizzate al mondo per imparare una lingua sfruttando un meccanismo di gamification per semplificare l’apprendimento.

Afterplace, invece, è un gioco indie con un sistema di controllo ad una mano, un look molto vintage e una storia profonda e coinvolgente. Il titolo propone un gameplay particolarmente coinvolgente con tante sorprese da scoprire per i giocatori.

La categoria Interaction vede i seguenti vincitori:

Flighty

Railbound

Flighty è un’app pensata per i viaggiatori che aiuta a tracciare i voli, orientarsi negli aeroporti e gestire eventuali ritardi. Graize ai widget, all’integrazione con Siri e alle Attività in tempo reale, l’app mette a disposizione diversi strumenti molto comodi per gli utenti.

Railbound è, invece, un gioco dedicato al mondo dei treni che stimola la creatività dell’utente, chiamato a gestire binari e direzioni di spostamento, con ore e ore di divertimento da sfruttare.

C’è poi la categoria Social Impact che vede riconoscimenti per le seguenti app:

Headspace

Endling

Headspace è un’app che offre all’utente consigli facili da seguire per la meditazione, il miglioramento del sonno e la concentrazione, con l’obiettivo di ridurre lo stress della vita di tutti i giorni.

Endling, invece, è un gioco a scorrimento laterale in cui il giocatore assume il controllo di una volpe e dei suoi cuccioli in un ambiente caratterizzato da tanto inquinamento dovuto alle attività umane.

Per la categoria Visual and Graphics, le app premiate sono:

Any Distance

Resident Evil Village

Any Distance è un’app per il monitoraggio dell’allenamento, con un focus particolare sugli elementi grafici e con un sistema di medaglie per premiare le attività dell’utente.

Resident Evil Village è arrivato di recente su dispositivi Mac, rappresentando una delle principali novità per il gaming con macOS dell’ultimo anno.

Per la categoria Innovation, invece, vengono premiate queste app:

SwingVision: A.I. Tennis App

Marvel Snap

SwingVision è un’app che sfrutta l’IA per aiutare l’utente a migliorare la propria abilità a tennis, sfruttando il tracking video per offrire consigli e suggerimenti mirati.

Marvel Snap è un gioco di carte a turni con tante animazioni e il supporto al feedback aptico.