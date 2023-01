IMac, l'offerta è imperdibile: a questo prezzo va comprato subito

Prima dell’iPhone, dell’iPad e dell’Apple Watch c’erano i computer. Magari non saranno molti quelli che lo ricorderanno, ma fino a meno di 20 anni fa (diverse ere geologiche in ambito hi-tech), Apple era tra i maggiori produttori di computer al mondo, capace di innovare come nessun altro.

E l’iMac ne è l’esempio lampante. Si tratta del primo dispositivo progettato e venduto da Apple dopo il ritorno di Steve Jobs, quello che ha segnato il rilancio del marchio della Mela morsicata. E nonostante siano passati gli anni, resta ancora oggi uno dei prodotti di punta della Casa di Cupertino. Per questo, l’offerta sull’iMac 2020 di oggi su Amazon è di quelle da non lasciarsi scappare troppo a cuor leggero. Lo sconto top permette di risparmiare diverse centinaia di euro su uno dei migliori PC fissi disponibili sul mercato.

iMac 2020, Display Retuna 5K da 27 pollici, 8 GB di RAM, 256 GB di spazio d’archiviazione

iMac scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Dotato di un Display Retina 5K (risoluzione 5120×2880 pixel) è il computer ideale per chiunque lavori con immagini e video (per i creator digitali, insomma). Il pannello è estremamente luminoso (500 Nits di luminosità) e ha una gamma di colori decisamente ampia: è in grado di mostrare oltre un miliardo di sfumature di colori, per immagini vivide e reali come non mai.

Lo schermo, ovviamente, non è l’unico punto di forza del computer fisso della Mela morsicata. Nella scocca in alluminio trova spazio il processore 6 core Intel i5 di decima generazione adeguatamente supportato da 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di spazio d’archiviazione su disco SSD. Un comparto hardware di tutto rispetto, che permetterà di eseguire anche gli applicativi più complessi e pesanti senza grattacapi di alcun tipo.

Completano la scheda tecnica dell’iMac da 27 pollici due porte Thunderbolt 3, quattro porte USB type-A, una porta Ethernet gigabit, il WiFi 5 e il Bluetooth 5. Insomma, porte e connettività a sufficienza per scambiare dati ad alta velocità sia in modalità cablata sia senza fili.

iMac a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Acquistando oggi l’iMac 27 pollici su Amazon si potrà approfittare di un’offerta doppiamente conveniente. Lo sconto del 29% sul listino fa crollare il prezzo al punto più basso di sempre. L’iMac 2020 costa solo 1.459 euro, con un risparmio di oltre 550 euro sul prezzo suggerito dalla Casa di Cupertino.

Gli utenti Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito al proprio conto possono poi scegliere di pagare a rate senza interessi e senza spese di istruttoria. In questo modo il computer fisso della Mela morsicata costa 291,80 euro al mese per cinque mesi.

