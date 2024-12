Addio a questi iPhone: che succede a chi ne ha uno

Apple sarebbe sul punto di togliere dal mercato europeo tre modelli di iPhone, a partire dal 28 dicembre. La notizia non è direttamente confermata da Apple, ma è del tutto credibile per questioni normative.

Tutto dipende, infatti, dalla direttiva europea sul caricatore unico varata nel 2022 che, proprio a partire dal 28 dicembre, impedirà ad Apple di vendere in Europa dispositivi con il connettore Lightning. Ma che succede a chi ha uno di questi iPhone?

Quali iPhone escono dal mercato

Secondo il blog francese iGeneration, e secondo il dettato della normativa europea, Apple non potrà più vendere questi smartphone:

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone SE di terza generazione

Questi tre modelli sono gli ultimi rimasti in gamma ad avere il vecchio connettore, mentre quelli più recenti sono già in standard USB-C, come prevede la normativa europea.

Tolti i tre modelli con porta Lightning, quindi, da fine dicembre resteranno in vendita solo questi modelli di iPhone:

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

Poiché la normativa europea sul caricatore unico non riguarda solo gli smartphone, ma anche mole altre categorie di prodotti, Apple dovrà togliere dal mercato anche altri dispositivi e accessori con connessione Lightning, come la Magic Keyboard senza Touch ID.

Inoltre, verosimilmente per questioni di logistica, secondo iGeneration questi dispositivi non verranno più venduti nemmeno in Svizzera né in Irlanda del Nord, che non fanno parte dell’Unione Europea.

Che succede a chi ha iPhone 14 o SE 3

La nuova normativa UE vieta ai produttori di vendere dispositivi nuovi con sistemi di ricarica diversi dall’USB-C, salvo eventuali scorte di magazzino che verranno smaltite nel giro di poche settimane.

Non vieta, invece, di vendere prodotti di seconda mano con altre connessioni né, soprattutto, impone al produttore di interrompere il supporto tecnico a chi in passato ha acquistato tali prodotti.

Apple, dunque, continuerà ad offrire assistenza tecnica e ricambi a chi ha comprato un iPhone 14, iPhone 14 Plus o iPhone SE 3 con l’ormai ben nota impostazione basata sui concetti di “vintage” e “obsoleto“.

Come da tradizione, un prodotto della mela morsicata è considerato vintage quando Apple ne ha interrotto la vendita da più di 5 e meno di 7 anni, mentre è considerato obsoleto se non è più in vendita da 7 anni o più.

Nel caso specifico, però, queste durate potrebbero anche allungarsi perché Apple continuerà a vendere i tre modelli con connessione Lightning in altri mercati, quindi continuerà a produrre i ricambi per altro tempo.

In merito, però, non c’è ancora una spiegazione ufficiale da parte di Apple e, di conseguenza, l’unica cosa certa è il meccanismo del vintage > obsoleto a partire dal 28 dicembre 2024.