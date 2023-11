MacBook Air, offerta shock: prezzo al minimo storico e sconto esagerato

Fonte foto: Apple Newsroom

Una delle novità più interessanti lanciate da Apple in questo 2023 non riguarda né il mondo degli smartphone né quello degli smartwatch. bensì i computer. Da pochi mesi è disponibile sul mercato un nuovo modello di MacBook Air che, oltre a montare i processori di ultimissima generazione Apple M2, ha anche una grandissima novità: il display Retina da 15". Finora l’azienda di Cupertino aveva preferito mantenere contenute le dimensioni del suo computer lowcost, un dispositivo pensato da sempre per un utilizzo casalingo o per chi viaggia molto e ha bisogno di un notebook leggero. Con la nuova versione 2023 anche il MacBook Air diventa big, grazie a uno chassis con cornici più sottili che hanno permesso di contenere le dimensioni.

Un PC che per la prima volta troviamo anche a un super prezzo su Amazon. Grazie allo sconto disponibile oggi risparmi ben 200€ sul prezzo di listino e hai la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio messo a disposizione da Cofidis. Un’offerta completa e in pieno stile Black Friday. Inoltre, il periodo di reso è esteso fino al 31 gennaio 2024 e hai tutto il tempo per testarlo fino a fondo.

Apple MacBook Air 2023

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

MacBook Air 2023: prezzo, offerta e sconto Black Friday

Una promo speciale da non farsi scappare. Oggi trovi il MacBook Air 2023 di Apple a un prezzo mai visto prima. Il merito è dello sconto del 12% che permette di risparmiare ben 200€ e di pagare il PC 1449€. Lo sconto non ha una percentuale elevatissima, ma stiamo sempre parlando di un dispositivo uscito sul mercato da pochi mesi e soprattutto realizzato da Apple. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out. La disponibilità è immediata e lo ricevi a casa in pochissimi giorni. Come già detto, per il reso gratuito hai tempo fino al 31 gennaio 2024 e puoi decidere di regalarlo per Natale.

Apple MacBook Air 2023

MacBook Air 2023: le caratteristiche tecniche

Non un semplice aggiornamento annuale, ma un vero cambiamento nello stile. Questo MacBook Air 2023 cambia faccia e filosofia al computer lowcost di Apple. Il prezzo resto contenuto, ma le dimensioni diventano extra-large, ascoltando le richieste che arrivano dal mercato. Per la prima volta su un MacBook Air è presente uno schermo Liquid Retina da 15,3" che ti dà maggior libertà di lavorare e di gestire al meglio file di lavoro, immagini e documenti. La risoluzione è elevatissima e puoi godere di ogni contenuto al meglio.

Sotto il display trovi il potentissimo processore Apple M2 che rende il MacBook Air un PC velocissimo in ogni situazione. Puoi editare video e foto in pochissimi secondi e senza avere il timore di restare bloccato. Il nuovo processore migliora anche l’autonomia del computer che può arrivare fino a 18 ore. Praticamente arrivi a fine giornata senza troppi problemi. Per le videochiamate di lavoro è presente una videocamera FaceTime HD per immagini ad altissima risoluzione. Per quanto riguarda la connettività trovi due porte Thunderbolt a cui poter collegare anche uno schermo esterno. Un PC con i superpoteri a un prezzo mai visto prima.

Apple MacBook Air 2023