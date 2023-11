Black Friday Amazon: i migliori computer in offerta

Fonte foto: MSI

I computer portatili hanno pian-piano soppiantato i computer fissi. Per chi lavora nel mondo dei servizi e ha bisogno di utilizzare quotidianamente uno dei tanti tool per la produttività (molto banalmente la suite office o l’email), il notebook è una svolta: puoi portarlo sempre con te ed essere sempre connesso a Internet grazie alla scheda Wi-Fi integrata. Negli ultimi anni il prezzo dei computer portatili è anche notevolmente calato e per un buon modello non bisogna svenarsi, ma basta spendere poche centinaia di euro. Se a questo aggiungi le promo speciali che si trovano solitamente per eventi speciali come il Black Friday, ecco che il gioco è fatto. Trovi modelli al minimo storico e con sconti elevati che permettono di risparmiare delle belle cifre. Un unico avvertimento: nelle pagine prodotto su Amazon noterete delle percentuali di sconto basse, ma non sono completamente veritiere. Come punto di riferimento bisogna prendere il prezzo consigliato e non quello su cui viene calcolato lo sconto.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato una decina di offerte Black Friday che coprono un’ampia fascia di mercato: si va dai modelli più economici, pensati soprattutto per studenti e per chi ha un budget limitato, fino ai laptop più performanti e che supportano anche i programmi per il foto e il video editing. Per ognuno trovate anche una breve descrizione tecnica.

HP Chromebook 14a-na0004s

Se vuoi spendere poco e avere allo stesso tempo una macchina efficiente e con delle buone performance, questa è l’offerta che fa per te. Per il Black Friday trovi al minimo storico il PC portatile HP Chromebook 14a-na0004s con uno sconto di ben 150€ sul prezzo di listino. Lo paghi solamente 199,99€ e fai un super affare, potendo anche sfruttare il pagamento in 5 rate a tasso zero messo a disposizione da Amazon. Il PC è pensato per gli studenti che hanno bisogno di un notebook economico e dalle dimensioni compatte. Lo schermo è da 14" e la potenza è assicurata da un processore Intel, da 4GB di RAM e da una memoria interna da 64GB. A bordo trovi il sistema operativo ChromeOS basato su Android: la compatibilità con le principali app per la produttività è massima.

HP Chromebook 14a-na0004s

Lenovo IdeaPad 1

Altra soluzione economica per chi vuole spendere poco. In offerta per il Black Friday trovi anche il Lenovo IdeaPad 1, notebook molto leggero (meno di 2 chilogrammi) e dotato di uno schermo da 15,6 pollici e di un ottimo processore Intel. A supporto anche 4GB di RAM e un SSD da 128GB. Una soluzione ottimale per chi utilizza il computer per delle funzioni essenziali, come ad esempio le app per la produttività. A bordo è presente anche il sistema operativo Windows 11 e un anno di abbonamento a Microsoft 365 Personal. Una promo da non farsi scappare.

Lenovo IdeaPad 1

NiPoGi Mini Pc

Non è esattamente un laptop, ma è pur sempre un computer portatile. Questo Mini PC è la soluzione ideale per chi vuole un computer potente, dalle dimensioni compatte e anche portatile. Lo puoi collegare facilmente a qualsiasi monitor tramite il cavo HDMI e ha una scheda tecnica di un livello superiore. Processore AMD Ryzen 7 3750H, 16GB di RAM e un SSD da 512GB. A bordo anche la scheda grafica Radeon RX Vega 10. Supporta anche il doppio schermo. Oggi lo trovi in offerta con un coupon sconto di 110€ e lo paghi solamente 289€.

NiPoGi Mini Pc

Acer Aspire 3

Saliamo leggermente di livello, ma mantenendo la spesa sotto controllo. In offerta esclusiva su Amazon trovi l’Acer Aspire 3 con processore Intel i3 di undicesima generazione, 8GB di RAM e un SSD da 512GB. Ottimo dispositivo con cui puoi fare veramente di tutto, anche utilizzare i programmi per il fotoritocco. Non è velocissimo, ma porta a casa il risultato senza troppi patemi. Lo schermo è da 15, pollici e ha una risoluzione FHD. Per il Black Friday lo trovi con uno sconto di 180€ sul prezzo di listino.

Acer Aspire 3

Asus Vivobook 15

Altro computer dalle ottime performance e che trovi anche con un super sconto. Questo Asus Vivobook 15 è in promo speciale su Amazon con uno sconto di ben 250€ sul prezzo consigliato e lo sconto supera il 30%. Hai anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto. Oggi lo paghi 499€. Vediamo la scheda tecnica. Monitor da 15" con processore Intel i5 di dodicesima generazione con a supporto 8GB di RAM e un SSD da 512GB. Un PC completo e versatile, ottima scelta per chi vuole una macchina un po’ più potente rispetto a quelle precedenti.

Asus Vivobook 15

MSI Modern 14

MSI è una garanzia quando si parla di notebook. E se vuoi un dispositivo affidabile, questo MSI Modern 14 è quello che fa per te. Schermo da 14" ad alta risoluzione, processore Intel i3 di dodicesima generazione, 8GB di RAM e SSD da 512GB. Oggi lo trovi in offerta a un prezzo di 429€ con un risparmio di quasi 300€ sul prezzo di listino. A bordo è presente il sistema operativo Windows 11. Un PC compatto e molto leggero.

MSI Modern 14

MSI Modern 15

Altra soluzione MSI. Un po’ più di potenza rispetto al modello precedente e uno schermo più grande da 15,6" con risoluzione FHD. Sotto il display trovi l’ottimo processore Intel i5 di dodicesima generazione con 8GB di RAM e un SSD da 512GB. A catturare l’attenzione è l’offerta disponibile su Amazon: lo trovi a un prezzo di 529€ con uno sconto del 38% rispetto a quello di listino. Hai anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis attivabile in fase di check-out. Computer che puoi utilizzare per tanti scopi differenti: dallo studio al lavoro, fino al vedere film e serie TV.

MSI Modern 15

Lenovo IdeaCentre Gaming 5

Un’offerta off topic, ma molto interessante. Non si tratta di un computer portatile, ma di un PC fisso. Il Lenovo IdeaCentre è un computer da gaming con ottime componenti: processore AMD Ryzen 5 5600G, 8GB di RAM e un SSD da 512GB. Essendo un computer da gaming è presente anche un’ottima scheda video: NVIDIA GeForce RTX 3050. Il PC è un’esclusiva Amazon e per il Black Friday lo trovi a un prezzo di 699€ e con un ottimo sconto.

Lenovo IdeaCentre Gaming 5

Samsung Galaxy Book3 Pro

Facciamo un ulteriore salto in avanti e andiamo su un livello professionale. Tra le migliori offerte di questo Black Friday trovi il Samsung Galaxy Book3 Pro nella versione con schermo da 16", processore Intel i7 di tredicesima generazione con 16GB di RAM e SSD da 1TB. Un computer con prestazioni eccezionali e pensato per un utilizzo professionale. Il display Dynamic AMOLED 2x ha anche un refresh elevato che ti permette di lavorare benissimo con i contenuti multimediali come foto e video. Oggi lo trovi a un prezzo di 1599€, con un risparmio di ben 700€ sul prezzo di listino. Lo sconto è di quasi il 30%. Affare da non farsi scappare.

Samsung Galaxy Book3 Pro

MSI Katana 17

Se siete appassionati di gaming e avete bisogno di un computer portatile, questo MSI Katana 17 è la soluzione ideale. Su Amazon lo trovi anche in promo speciale con uno sconto speciale del 30% che fa crollare il prezzo a 1599€ (risparmi 700€). La scheda tecnica è veramente speciale: schermo da 17" con refresh rate fino a 144Hz, processore Intel i7 di dodicesima generazione, 16GB di RAM, SSD da 1TB e una scheda video RTX 4070. La batteria ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi.

MSI Katana 17

MacBook Air 2022

Non potevamo chiudere questa guida senza un computer Apple. E abbiamo scelto il MacBook Air con processore M2 uscito nel 2022. Oggi lo trovi con uno sconto del 15% e a un prezzo di 1149€. Puoi anche dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio di Cofidis. Il computer ha uno schermo Liquid Retina da 13,6", 8GB di RAM e un SSD da 256GB. Super leggero e dalle dimensioni compatte. Un’ottima soluzione per chi vuole un computer performante e con un ottimo prezzo.

MacBook Air 2022

