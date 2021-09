Apple Watch 7: caratteristiche e prezzi

Dal palco dello Steve Jobs Theatre di Cupertino Apple ha ufficializzato la nuova gamma iPhone 13, i nuovi iPad e iPad mini 2021 ed Apple Watch Series 7. Dalla nuova generazione dell’orologio intelligente con la Mela ci si aspettavano ben altre novità a sentire i rumor, soprattutto in fatto di design, ma Apple ha fatto comunque il suo e c’è tanto da dire.

Apple Watch Series 7 è così ufficiale, e a dispetto delle indiscrezioni della vigilia non arriva con un design totalmente nuovo e simile a quello di iPhone 12 e 13. Le novità non mancano, perché l’azienda ha lavorato per ottimizzare ulteriormente gli spazi a disposizione, ed è così che lo smartwatch di Cupertino riesce ad evolvere i progetti precedenti: lo schermo di Apple Watch Series 7 è del 20 per cento circa più ampio rispetto a quello di Series 6, e di conseguenza può visualizzare quindi il 50% di testo in più. C’è anche un Always on Display più luminoso del 70%. Questa e altre novità a fronte di un prezzo di listino che non dovrebbe subire impennate.

Apple Watch Series 7: caratteristiche

Durante la presentazione e nel comunicato distribuito alla stampa Apple ha taciuto sul chip che equipaggia il nuovo Watch Series 7. La ragione è legata al fatto che il chip del nuovo smartwatch è il medesimo della generazione precedente (e non è la prima volta, era già accaduto nel passaggio da Series 4 a 5). Rimane in regia quindi il potente Apple S6.

Il cambiamento maggiore di Apple Watch Series 7 è lo schermo, che in virtù di bordi più sottili presenta un’area di visualizzazione più che mai ampia: così c’è più spazio per le informazioni grazie anche ai nuovi quadranti. L’orologio di Apple è disponibile nei formati da 41 e 45 mm, ossia un millimetro in più rispetto al passato.

Apple dichiara di aver migliorato notevolmente la costruzione del suo orologio: c’è un vetro cristallo più resistente del 50% rispetto a quello di Series 6 e che vanta la resistenza a polvere e liquidi certificata IP6X, mentre rimane invariata quella all’acqua secondo lo standard WR50. La batteria di Apple Watch Series 7 trae giovamento da una ricarica del 33% più veloce: così in appena 8 minuti si ricevono 8 ore di autonomia, per un totale di 18 ore dichiarate.

Tra le novità lato software, invece, c’è la possibilità di monitorare gli allenamenti in e-bike oltre a quelli con la bicicletta tradizionale.

Apple Watch Series 7, prezzi e disponibilità

Apple Watch Series 7 sarà distribuito in Italia in autunno. Apple ha fornito indicazioni generiche, limitandosi ad indicare un periodo di massima: l’aspetto cruciale è che in Italia arriverà, sia pure in ritardo rispetto al passato.

La variante in alluminio di Apple Watch Series 7 arriverà in cinque colorazioni: nero, oro, blu, rosso e verde scuro, mentre rimarranno a listino le varianti con cassa di materiali pregiati, ossia acciaio inossidabile e titanio, così come quelle realizzate in collaborazione con Nike e Hermes.

Apple non ha neppure comunicato i prezzi che saranno applicati in Italia, limitandosi a comunicare il prezzo di partenza di Apple Watch Series 7 in USA: fanno 399 dollari per la variante con cassa in alluminio da 41 mm.

Il prezzo USA è invariato rispetto alla passata generazione per cui, al netto di sorprese, ci si può attendere un prezzo d’attacco invariato anche in Italia, quindi di 439 euro.