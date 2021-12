Apple Watch 7 di nuovo al minimo storico: l’offerta super di oggi

Poche ore ci separano dal Natale e Amazon sembra in vena di fare grandi regali. Da alcune ore, infatti, il prezzo dell’Apple Watch 7 è sceso ulteriormente, toccando il nuovo minimo storico sulla piattaforma di e-commerce. La versione con GPS e quadrante da 45mm (quella più grande) è in super offerta su Amazon a un prezzo di 429€. Bisogna, però essere veloci nell’approfittare della promozione: potrebbe terminare da un momento all’altro. Per l’acquisto è disponibile anche il pagamento a rate a tasso zero.

L’Apple Watch 7 non ha bisogno di molte presentazioni: è il modello più avanzato tra gli smartwatch dell’azienda di Cupertino. Rispetto ai modelli degli anni passati è stato fatto un vero e proprio salto in avanti: schermo più grande e ancora più definito, nuovo processore che elabora più dati in meno secondi e nuove funzionalità pensate esclusivamente per il monitoraggio della salute e dell’attività fisica. Se volete farvi un regalo di Natale in ritardo (per la consegna bisogna aspettare la prossima settimana), l’Apple Watch 7 è quello che fa per voi, ma dovete essere veloci.

Per restare sempre aggiornati sulle migliori offerte Amazon, vi consigliamo di iscrivervi al “Canale offerte tecnologia” che abbiamo aperto su Telegram: per farlo basta cliccare qui.

Apple Watch 7 GPS da 45mm: caratteristiche e scheda tecnica

Con l’ultima versione dello smartwatch, Apple ha deciso di cambiare profondamente con il passato. Sebbene il design sia rimasto molto simile, l’azienda di Cupertino ha ripensato completamente l’Apple Watch per diminuire ancora di più le cornici e inserire uno schermo più grande. Le due versioni disponibili ora hanno un quadrante di 41 e 45mm, i più grandi mai avuti da un Apple Watch.

Il display non è l’unica novità. L’Apple Watch 7 è più potente rispetto al passato e permette di fare molte più cose contemporaneamente. Tutte le funzioni principali per il monitoraggio della salute sono state confermate, a partire dall’ECG che può essere fatto in qualsiasi momento. Con l’app ECG, Apple Watch 7 è in grado di generare un elettrocardiogramma a singola derivazione (la funzione non è attiva in tutti i Paesi del Mondo). Il sensore per la frequenza cardiaca permette di controllare il battito in ogni momento della giornata, così come il sensore per la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Presente anche l’applicazione per controllare la qualità del sonno, con consigli utili per migliorare il riposo.

Come per tutti gli smartwatch non possono mancare delle funzionalità ad hoc pensate appositamente per lo sport e per l’attività fisica. Gli allenamenti supportati sono veramente tanti, a partire dalla classica corsa, ciclismo, nuoto (è impermeabile fino a 50 metri), fino ad arrivare alle new entry Tai Chi e Pilates. Inoltre, l’Apple Watch 7 supporta il nuovo servizio ad abbonamento Apple Fitness+. Novità anche per la batteria che ora si ricarica molto più velocemente.

Apple Watch 7 GPS da 45mm in offerta: sconto e prezzo

L’Apple Watch 7 è una delle migliori offerte che potete trovare oggi su Amazon. Lo smartwatch è disponibile sul sito di e-commerce a 429,99€, con uno sconto del 9% sul prezzo di listino. Può sembrare uno sconto irrisorio, ma si tratta sempre di un prodotto Apple ed è già difficile trovare degli sconti. Inoltre, gli Apple Watch si svalutano molto lentamente nel tempo. È disponibile anche il pagamento a rate a tasso zero: 5 rate da 85,80€ al mese. Per il reso c’è tempo fino al 31 gennaio 2022, quindi lo si può provare con tutta calma.

Apple