Apple Watch 7 in offerta speciale al minimo storico: prezzo mai visto prima

Poteva mancare Apple con i suoi prodotti tra le offerte di Primavera di Amazon? Certo che no. Da poche ore troviamo sul sito di e-commerce un’ottima offerta sull’Apple Watch Series 7 da 41mm (si tratta del modello con schermo più piccolo). Per l’ultima versione dello smartwatch Apple si tratta di un’offerta da non farsi scappare: infatti lo troviamo a un prezzo di 339€, ben il 23% in meno rispetto a quello di listino (è come se fosse uno sconto “NO IVA). Il risparmio netto è di 100€ e lo si può pagare anche a rate. Come ben sappiamo, è molto raro trovare prodotti Apple con uno sconto così elevato e quando li troviamo bisogna approfittarne.

L’Apple Watch 7 è molto differente rispetto ai modelli precedenti. L’azienda di Cupertino ha lavorato sull’aspetto estetico, con un design leggermente differente che ha permesso di ridurre al minimo le cornici e di aumentare le dimensioni del display. Le due versioni disponibili sono ora da 41mm e da 45mm, le più grandi di sempre per un orologio Apple. Miglioramenti ci sono stati anche sul fronte hardware, con un nuovo chip ancora più veloce. L’azienda di Cupertino ha lavorato anche al monitoraggio della salute e delle attività fisica migliorando le già ottime app presenti.

Apple Watch 7: scheda tecnica e funzionalità

Può sembrare una frase banale, ma l’Apple Watch 7 è veramente il miglior Apple Watch di sempre. Rispetto al passato è stato fatto un grande salto in avanti sia dal punto di vista tecnologico sia del design. Gli ingegneri Apple hanno lavorato molto sul display per ridurre le dimensioni delle cornici e aumentare quello dello schermo. Sull’Apple Watch 7 troviamo il più grande display di sempre su uno smartwatch Apple. La versione in offerta è quella più piccolina con cassa da 41mm. Lo schermo Retina dell’Apple Watch 7 è anche più luminoso rispetto a quello dei modelli precedenti e ha anche la funzione always-on. Tra le novità lato software, invece, troviamo la possibilità di scrivere con il proprio dito direttamente sul display.

Il monitoraggio del benessere e della salute restano tra le funzionalità principali dell’orologio. Grazie ai sensori e ai chip presenti è possibile controllare il proprio battito cardiaco in qualsiasi momento e ci sono anche due app molto utili: la prima misura la saturazione dell’ossigeno nel sangue, la seconda permette di effettuare un ECG e controllare se ci sono segni di fibrillazione atriale. Non manca il monitoraggio del sonno con un report completo sulla qualità del proprio riposo.

Per chi ama allenarsi, sull’Apple Watch 7 sono stati aggiunti dei nuovi sport che possono essere monitorati, come ad esempio il Tai Chi e il Pilates. L’orologio è anche impermeabile (fino a 50 metri di profondità), quindi tra gli sport c’è anche il nuoto. Come in tutti i dispositivi Apple non può mancare il supporto a Siri: basta chiamarla per avere una risposta a qualsiasi dubbio.

Apple Watch 7 in offerta: prezzo e sconto

L’Apple Watch 7 da 41mm con cinturino Sport è in offerta su Amazon a un prezzo di 339€. Lo sconto è del 23% e il risparmio netto è di 100€. Per il pagamento c’è la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero con il servizio offerto da Amazon: 5 rate da 67,80€ al mese. Lo smartwatch viene venduto e spedito direttamente dal sito di e-commerce e beneficia della consegna rapida riservata ai clienti Prime (arriva a casa anche in meno di ventiquattro ore in base a dove abiti).

Apple Watch 7