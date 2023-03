Apple Watch 8 in offerta: sconto top e minimo storico

Un inizio di settimana sprint su Amazon grazie alle nuove offerte che troviamo da oggi. Promo che riguardano anche alcuni tra i dispositivi più desiderati e ricercati dagli utenti. In particolare ci riferiamo all’Apple Watch 8, ultimo smartwatch lanciato sul mercato da Apple e che ha portato con sé diverse novità piuttosto interessanti e pensate soprattutto per il monitoraggio della salute e dell’attività fisica. Anche l’app Allenamento è stata migliorata e supporta nuovi sport e fornisce statistiche ancora più avanzate.

L’offerta disponibile oggi è davvero molto interessante e porta il prezzo al minimo storico dell’ultimo periodo e a uno dei prezzi più interessanti di tutto il web. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione dal sito di e-commerce. La promo riguarda la versione più compatta dell’Apple Watch 8, quella con schermo da 41mm. Approfittatene ora prima che termini.

Apple Watch 8: funzionalità e scheda tecnica

L’Apple Watch 8 è uno smartwatch molto versatile, perfetto per monitorare la propria attività fisica e lo stato di salute. Oltre a essere in grado di monitorare decine di attività fisiche in modo completamente autonomo, fornisce anche suggerimenti su come migliorare le proprie performance atletiche e programmi di allenamento personalizzati. Il merito è anche e soprattutto degli aggiornamenti apportati da Apple all’applicazione Allenamento, sempre più un compagno fondamentale per il proprio benessere fisico.

L’Apple Watch 8 misura poi in maniera continuativa il battito cardiaco, effettua un ECG ogni volta che lo richiedi e misura il livello di ossigeno nel sangue. Dati importanti che possono aiutarti a capire se il tuo stato di salute sia ottimale o se, invece, hai bisogno di essere visitato da uno specialista. Miglioramenti anche per la funzionalità di monitoraggio del sonno, con un report completo sul proprio riposo nottirno.

Il display Retina always-on assicura una visibilità ottimale in qualunque condizione di luminosità: anche sotto la luce diretta del sole non avrai difficoltà a leggere le informazioni sullo schermo. La connettività Bluetooth permette di sincronizzarlo con l’iPhone e utilizzarlo come suo sostituto: potrai ricevere ed effettuare chiamate, inviare messaggi ed effettuare pagamenti senza dover prendere il telefono dalle tasche.

Apple Watch 8 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Ottima offerta per l’Apple Watch 8: oggi è disponibile su Amazon a un prezzo di 429€, con uno sconto del 16%. Il risparmio totale è di 80€, una cifra tutt’altro che da sottovalutare. Infatti, si tratta sempre e comunque di un dispositivo Apple ed è già complicato trovarlo in offerta. Inoltre, c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero in 5 rate da 85,80€. La disponibilità è immediata e per fare il reso gratuito si hanno ben 30 giorni di tempo.

