Apple Watch SE mai così conveniente: a questo prezzo è da comprare subito

Il copione è lo stesso messo in atto, con grande successo, anche sul mercato degli smartphone. Affiancare all’iPhone una versione più "economica" con componenti riprese dai modelli di maggior successo degli anni precedenti. Nasce con questo intento l’Apple Watch SE, smartwatch economico della casa di Cupertino, wearable versatile e valido caratterizzato da un prezzo di listino decisamente interessante.

Prezzo che diventa ancora più interessante grazie all’offerta top di oggi su Amazon. Grazie allo sconto garantito dal colosso del commercio elettronico sarà infatti possibile acquistare lo smartwatch della casa della Mela Morsicata al prezzo più basso di sempre. Inoltre, l’Apple Watch SE 2021 è disponibile anche a rate senza interessi e senza costi di istruttoria. Insomma, un’offerta da non lasciarsi scappare per nessuna ragione.

Apple Watch SE scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

L’Apple Watch SE 2021 in offerta su Amazon ha davvero poco da invidiare a wearable più blasonati e costosi. L’Apple Watch economico garantisce infatti gli stessi punti di forza del modello più costoso. Basta scorrere la scheda tecnica del wearable per accorgersi che si tratta di un dispositivo valido e versatile, che può tornare utile tanto nella quotidianità quanto nel monitoraggio della condizione fisica.

I sensori evoluti presenti all’interno della cassa da 44 millimetri, infatti, consentono di monitorare il ritmo cardiaco 24 ore su 24 e individuare eventuali anomalie. Non solo: la misurazione precisa del battito cardiaco permette di valutare lo sforzo compiuto durante gli allenamenti e tenere traccia dei progressi che si fanno settimana dopo settimana. L’app Fitness, inoltre, non permette solo di registrare automaticamente le sessioni di allenamento (corsa, nuoto, bici, ma anche yoga a pilates) ma mette a disposizione dei programmi personalizzati che aiuteranno a raggiungere più in fretta gli obiettivi prefissati.

Il display Retina OLED (lo stesso montato dall’Apple Watch Series 6) garantisce perfetta visibilità in qualunque condizione di luminosità, tanto all’interno di ambienti chiusi quanto all’aperto. Una volta sincronizzato con l’iPhone, l’Apple Watch si trasforma nel perfetto rimpiazzo dello smartphone. Sarà infatti possibile ascoltare la propria musica preferita, rispondere o fare chiamate e messaggiare con i propri amici. Il tutto senza dover tirare fuori dalle tasche il telefonino.

Apple Watch SE a rate interessi 0: offerta Amazon e prezzo

Come accennato, l’Apple Watch SE 2021 è disponibile su Amazon al prezzo più basso di sempre. Il wearable della Mela morsicata può essere acquistato con uno sconto del 24% sul prezzo di listino che fa crollare il prezzo al punto più basso mai toccato: costa appena 249,90 euro.

Gli utenti iscritti ad Amazon Prime (qui hai la possibilità di provare il servizio gratis per 30 giorni) che aggiungono una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono inoltre pagare l’Apple Watch SE a rate a interessi zero e senza costi di istruttoria. In questo caso, lo smartwatch Apple costa 50 euro al mese per cinque mesi.

Apple Watch SE 2021, smartwatch con cassa da 44 millimetri, color Grigio siderale

Apple Watch SE 2021, smartwatch con cassa da 44 millimetri, color Blu abisso

Apple Watch SE 2021, smartwatch con cassa da 44 millimetri, color Galassia