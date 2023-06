Apple Watch SE, in offerta al minimo storico: prezzo mai visto prima

Tutto quello che offre solitamente un Apple Watch, ma a un prezzo decisamente più basso. Questa descrizione calza a pennello per l’Apple Watch SE di seconda generazione, lo smartwatch lowcost lanciato dall’azienda di Cupertino e che ricalca in pieno il progetto iPhone SE. Questa versione dell’orologio smart di Apple ha avuto molto successo, grazie a un rapporto qualità-prezzo notevole: il prezzo è alla portata di molti e quando lo si trova in offerta diventa un vero best-buy.

Esattamente quello che sta accadendo oggi con la versione dell’Apple Watch SE di seconda generazione da 44mm con GPS. Su Amazon, infatti, è disponibile con uno sconto IVA che fa scendere il prezzo al minimo storico e permette di risparmiare una cifra molto interessante. Inoltre, c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione dal sito di e-commerce e che si attiva nella pagina prodotto. Se volete un orologio smart con funzionalità avanzate a un super prezzo, questa è la promo che fa per voi.

Apple Watch SE seconda generazione

Apple Watch SE (seconda generazione): funzionalità e caratteristiche

Potenti sensori per monitorare in tempo reale tutte le informazioni più importanti sul proprio stato di salute e sull’attività fisica, uno schermo grande e luminoso e un sistema operativo con pochi eguali nel mondo degli smartwatch. L’Apple Watch SE ha tutto quello che si richiede a un dispositivo di questo genere per farsi amare.

La versione che troviamo oggi in offerta è quella più grande con schermo da 44mm. Il display Retina può essere personalizzato in base alle proprie necessità e assicura la massima luminosità possibile in ogni situazione. Rispetto al modello precedente è anche molto più veloce, caratteristiche che non guasta mai, soprattutto se si deve utilizzare un’app particolarmente esosa sotto questo punto di vista.

A bordo troviamo tantissime attività sportive e grazie agli anelli Attività hai sempre tutto sotto controllo e puoi monitorare velocemente come sta andando l’allenamento. Sono disponibili anche delle statistiche avanzate, ideali per chi svolge attività a livello agonistico o professionale. È anche impermeabile e lo puoi utilizzare quando vai in piscina o al mare.

I sensori monitorano costantemente anche il tuo stato di salute: l’app Battito cardiaco ti avvisa tramite una notifica se la frequenza cardiaca è regolare, oppure se è più alta o più bassa rispetto al solito. Utile anche l’app Mindfulness che ti mostra il tuo livello dello stress e l’app per il monitoraggio del sonno.

Apple Watch SE (seconda generazione): prezzo, offerta, sconto Amazon

Offerta eccezionale per l’Apple Watch SE di seconda generazione, l’ultima versione lanciata sul mercato dall’azienda di Cupertino. Oggi è disponibile a un prezzo di 289€, con uno sconto del 17% rispetto a quello di listino. Per un prodotto Apple si tratta di una promo interessantissima e che non bisogna farsi scappare. Inoltre, puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate da 57,80€ al mese a tasso zero utilizzando il sistema messo a disposizione dal sito di e-commerce. La consegna avviene in tempi rapidissimi, anche meno di ventiquattro ore e hai fino a 30 giorni dall’acquisto per effettuare il reso gratuito.

