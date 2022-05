Apple Watch Series 8 avrà lo schermo piatto? Cosa dicono i rumor

Da qualche settimana si stanno intensificando le voci in merito al prossimo Apple Watch Series 8. Questa volta le novità riguarderebbero il design, per cui alcuni rumors suggeriscono che possa essere presentato con uno schermo piatto. Lo rende noto l’esperto di tecnologia Jon Prosser in un video in cui mostrerebbe quelle che a suo avviso sono le nuove linee estetiche dello smartwatch di punta di Apple.

A meno di un anno dal debutto dell’Apple Watch Series 7, che ha deluso per le poche novità introdotte sulle funzionalità, scopriamo oggi le altrettanto poche novità che riguardano lo smartwatch Apple Watch Series 8. Ricordiamo che qualche mese fa Mark Gurman, giornalista di Bloomberg e esperto del mondo Apple, annunciò che il Watch Series 8 sarebbe stato dotato di un sensore di temperatura, opzione pensata per aiutare la pianificazione della fertilità. Indiscrezione tutta da confermare, a cui si aggiunge che la novità più rilevante del futuro Apple Watch Series 8 sarebbe l’appiattimento dello schermo. Il che lascia perplessi, visto che questo design era quello già previsto e dato per scontato da tutti i rumor, ma per l’Apple Watch 7.

Apple Watch Serie 8: come sarebbe

A Cupertino le bocche sono cucite e dunque arrivano poche indiscrezioni degne di nota. Il design innovativo, linee squadrate, schermo piatto e cornice spigolosa, risalirebbe a oltre un anno fa quando fu attribuito all’Apple Watch Serie 7 che invece fu presentato con il design che conosciamo, tondo e bombato.

Il che ha fatto pensare, che quelle forme che richiamano i più recenti iPhone, riguardasse la Serie 8. Ma per tornare ai rumor, questa volta diffusi da Ross Young, Apple potrebbe presentare l’Apple Watch Series 8 in tre diversi modelli. Probabilmente a bordo del nuovo Apple Watch Serie 8 troveremo la versione aggiornata del software watchOS 9 e il miglioramento del rilevamento della fibrillazione atriale.

Ma le due funzioni più attese: il misuratore di pressione sanguigna e il sensore per il rilevamento della glicemia probabilmente mancheranno.

Apple Watch Serie 8: quando arriva

La terzina di nuovi smartwatch potrebbe essere presentata a settembre 2022, occasione in cui probabilmente vedremo anche l’iPhone 14, ma non è certo che sia così. Dal 2016 ad oggi, infatti, Apple ha presentato un nuovo Apple Watch ogni anno, sempre a settembre e sempre insieme al nuovo iPhone.

Tuttavia, al momento si attende anche il nuovo Apple Watch SE 2 e non è detto che Apple voglia presentarli entrambi insieme. Visto che, stando ai rumor, Apple non è al momento in grado di presentare sul mercato un Watch 8 realmente innovativo non possiamo escludere che, quest’anno, l’unico nuovo smartwatch che vedremo sarà Apple Watch SE 2022.