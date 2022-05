Il nuovo Apple Watch economico costerà di più

Il modello nuovo dell’Apple Watch SE dovrebbe vedere la luce entro quest’anno. E, seguendo le orme della sua linea di telefoni più convenienti, gli iPhone SE, Apple potrebbe rinnovare anche la gamma degli smartwatch economici ogni due anni. Ricordiamo che il nuovo membro della famiglia di smartphone SE, vale a dire l’iPhone SE 2022, è stato lanciato a distanza di due anni dall’iPhone SE 2020.

In altri termini, l’indossabile, destinato soprattutto agli utenti attenti con un budget ridotto, non verrà aggiornato come il resto delle famiglie di iPhone o Apple Watch che, solitamente, costano molto di più e ricevono aggiornamenti annuali. Apple Watch SE, infatti, non è altro che n Apple Watch Series 5 ad dal prezzo più basso e con alcune funzionalità in meno, uscito a settembre 2020 e ancora mai aggiornato. Sembrerebbe, quindi, che Apple abbia in mente un ciclo di aggiornamento biennale, il che vorrebbe dire che sta arrivando Apple Watch SE 2 (o SE 2022). Tuttavia, stando a quanto dichiarato dal leaker LeaksApplePro, l’Apple Watch SE 2022 costerà più del previsto. In effetti, il rumor racconta che lo smartwatch SE previsto per quest’anno avrà un prezzo di partenza di 299 dollari, mentre l’Apple Watch SE del 2020 al momento del rilascio aveva un costo di 279 dollari. In buona sostanza, pur mantenendo un costo inferiore ai 300 dollari, il nuovo orologio intelligente del colosso di Cupertino sarà presumibilmente più costoso del precedente, esattamente come iPhone SE 2022 costa di più di iPhone SE 2020.

Apple Watch 2022: come sarà

Secondo l’indiscrezione di LeaksApplePro, il Watch SE di quest’anno dovrebbe arrivare con a bordo un processore S7, che Apple ha realizzato per i suoi dispositivi indossabili della Serie 7. Questa mossa non sorprende, dato che di solito l’azienda statunitense dota i nuovi prodotti della serie SE dell’attuale miglior processore della categoria, per poi risparmiare su altri componenti.

Inoltre, il rumor afferma che il prossimo smartwatch economico di Apple sarà provvisto di “un audio migliore“, nonché di un nuovo sensore per la frequenza cardiaca che gli consentirà di perfezionare la funzione di ECG, che condivide con gli Apple Watch più costosi.

Per quanto riguarda il design, l’Apple Watch SE 2022 dovrebbe arrivare nelle opzioni da 40 mm e 44 mm, le stesse dimensioni disponibili per l’attuale Watch SE 2020.

L’azienda dovrebbe dotare il suo nuovo smartwatch SE anche della funzionalità dell’always-on display, cioè il display sempre attivo anche quando non usiamo il prodotto, feature che da qualche anno è a bordo dei modelli premium della categoria.

Apple Watch S 2022: data e prezzo

Il primo Apple Watch SE è stato presentato a settembre 2020, quindi è ragionevole ipotizzare un lancio di Apple Watch SE 2 a settembre 2022. Per quanto riguarda il prezzo, invece, come accennavamo secondo i leaker sarà superiore: si ipotizza un rincaro di 20 dollari, da 279 a 299 dollari in USA.

Quindi in Italia, dove i prodotti Apple costano sempre di più che in America, possiamo ipotizzare un passaggio dagli attuali 309 euro ad almeno 329 euro, se non di più. Chiamarlo “economico" inizia a diventare difficile.