Apple Watch Ultra, lo sconto su Amazon è eccezionale

Inutile girarci troppo intorno, Apple Watch Ultra è un oggetto di culto con l’unico grande limite di costare tanto, tantissimo. Ha delle funzioni avanzatissime per gli sport estremi, ma in pochissimi le useranno veramente perché il vero motivo per cui in molti comprano questo smartwatch è semplicemente in fatto che è il top di gamma Apple e non c’è niente di meglio nella gamma della mela morsicata.

Per questo motivo, che siate o meno degli sportivi professionisti, l’offerta in corso su Amazon per Apple Watch Ultra vi farà molto probabilmente piacere: sconti così forti su questo prodotto sono davvero rari.

Apple Watch Ultra – Cassa 49 mm – Cinturino Alpine Loop verde

Apple Watch Ultra: caratteristiche tecniche

Apple Watch Ultra è progettato per essere resistente in ogni circostanza a partire dalla cassa da 49 millimetri in titanio e dal vetro zaffiro che protegge il display, di tipo OLED Retina, con risoluzione 410×502 pixel e picco di luminosità di 2.000 nit. Lateralmente è c’è il tasto "Azione", che serve a usare in modo rapido alcune funzioni molto utili, come la sirena di soccorso che emette un suono da 86 decibel e che serve a richiamare l’attenzione in caso di pericolo.

Apple Watch Ultra ha la certificazione militare MIL‑STD 810H, resiste a polvere e acqua fino a 100 metri ed è adatto alle immersioni amatoriali fino a 40 metri di profondità, come certifica lo standard EN13319 per gli accessori subacquei.

La scheda tecnica di Apple Watch Ultra ruota intorno ai chip S8, W3 e U1 e ad uno storage da 32 GB. Con questi componenti lo smartwatch fa girare il sistema operativo e tutte le app installate, mentre con i sensori sotto la cassa monitora costantemente il battito cardiaco (grazie al cardiofrequenzimetro), la saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2) e la temperatura corporea.

I dati raccolti, una volta elaborati dagli algoritmi, restituiscono informazioni preziose sulla frequenza cardiaca, permettendo ad esempio di inviare alert in caso di anomalie cardiache. Non manca l’analisi della qualità del sonno e della quantità di stress.

Le funzioni di monitoraggio dei principali parametri di benessere sono completate dalle funzioni dedicate alla sicurezza personale e al soccorso. I sensori riconoscono le cadute, incidenti e dal tasto azione è possibile inviare messaggi di SOS ai contatti preferiti.

Apple Watch Ultra dà il meglio di sé anche sul fronte delle connessioni satellitari per la geolocalizzazione: GPS L1 e L5, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou. Non mancano, poi, le tradizionali connessioni WiFi, Bluetooth e LTE (4G). Ciò significa che è possibile fare o ricevere telefonate direttamente con l’orologio, senza dover avere accanto lo smartphone.

La batteria assicura, secondo le specifiche del produttore, una durata di 36 ore se l’Apple Watch Ultra è usato normalmente, che salgono a 60 ore se è attivato il risparmio energetico (senza LTE e GPS).

Apple Watch Ultra: l’offerta Amazon

Apple Watch Ultra è un dispositivo indossabile premium di ultima generazione, di altissima gamma e, di conseguenza, molto caro: 1.009 euro. Il prezzo in offerta su Amazon, al momento, è di 899 euro (-11%, -110 euro). Gli sconti così forti su questo prodotto sono molto rari, vi consigliamo di approfittarne.

Apple Watch Ultra – Cassa 49 mm – Cinturino Alpine Loop verde