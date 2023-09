Apple Watch Ultra, prezzo crollato: è da comprare subito

Sconto eccezionale per l'Apple Watch Ultra: oggi lo troviamo in offerta con uno sconto che ti fa risparmiare più di 200€. Ecco le caratteristiche e le funzionalità

Non poteva che accadere. Con l’annuncio dell’Apple Watch Ultra 2 avvenuto nell’ultimo grande evento Apple, il prezzo del modello precedente è calato immediatamente, facendo toccare un nuovo minimo storico. Un crollo verticale che lo fa diventare immediatamente un best buy: le differenze con il nuovo modello sono poche e soprattutto condividono lo stesso sistema operativo. Tutte le novità atteso sulla nuova versione di watchOS saranno disponibili anche su Apple Watch Ultra "uno".

E se ancora non è chiaro, proprio dell’Apple Watch Ultra "prima versione" vogliamo parlavi in questo articolo. Soprattutto dell’offerta straordinaria che troviamo oggi su Amazon: grazie allo sconto "IVA" del 21% si risparmiano più di 200€ sul prezzo di listino. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero sfruttando il servizio messo a disposizione dal sito di e-commerce. Si tratta della miglior promo a 360 gradi per l’Apple Watch Ultra che puoi trovare sul web. Se stavi aspettando il momento giusto per acquistare lo smartwatch super resistente dell’azienda di Cupertino, è arrivato oggi. Approfittane subito, la promo potrebbe scadere a breve.

Apple Watch Ultra: caratteristiche e funzionalità

Gli smartwatch super resistenti (quasi indistruttibili) sono una delle ultime novità nel campo e di certo Apple non poteva perdere l’occasione di lanciare un suo dispositivo. E già dal nome si intuisce immediatamente che si tratta di un dispositivo differente da tutti gli altri orologi smart dell’azienda di Cupertino.

L’Apple Watch Ultra si differenzia per dimensioni (ha uno schermo più ampio), per funzionalità (è pensato appositamente per gli amanti dell’avventura) e per resistenza. Partiamo proprio da questo ultimo aspetto: lo smartwatch è progettato per resistere anche anche alle condizioni più avverse: temperature bassissime o altissime, altitudine elevata e si difende egregiamente anche dagli urti e dalle cadute. Inoltre è anche impermeabile fino a 100 metri: lo puoi utilizzare per fare snorkelling o pesca subacquea senza nessun timore. E grazie a un chip GPS super preciso, sai sempre la tua posizione esatta e durante le escursioni torni al punto di partenza senza perdere la direzione.

In fatto di dimensioni, l’Apple Watch Ultra monta lo schermo più grande mai visto su uno smartwatch di Cupertino: ben 49mm in una cassa in titanio robusta, leggera e che resiste alla corrosione. Il display è super luminoso e raggiunge un picco di ben 2000 nit.

Non potevano di certo mancare sensori super tecnologici. Sotto la scocca sono presenti dei sensori che monitorano costantemente il tuo livello di salute, compreso un sensore per misurare la temperatura corporea e un’app ECG che effettua un elettrocardiogramma in pochissimo tempo. Puoi controllare in tempo reale la frequenza cardiaca e il livello di ossigeno nel sangue. Per gli amanti dello sport, invece, sono presenti tantissime app ed esercizi per mantenersi in forma.

L’Apple Watch Ultra che troviamo oggi in offerta è nella versione GPS + Cellular, quindi non ha bisogno di uno smartphone di supporto per effettuare telefonate, scaricare app o navigare su Internet. La batteria con un utilizzo normale dura un paio di giorni.

Apple Watch Ultra: offerta, prezzo e sconto

Un’offerta da farti perdere la testa. L’Apple Watch Ultra è disponibile su Amazon a 799€, il prezzo più basso mai fatto registrare sul sito di e-commerce. Il merito è dello sconto IVA del 21%, una promo di tutto rispetto per un dispositivo Apple e sappiamo molto bene quanto sia difficile trovarlo scontato. Il risparmio supera i 200€ e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero: 5 rate da 159,80€ al mese con il servizio presente nella pagina prodotto e offerto da Amazon. La disponibilità è immediata e la consegna avviene anche in meno di ventiquattro (acquistandolo immediatamente). Lo puoi provare con tutta calma: per effettuare il reso hai a disposizione ben 30 giorni di tempo. Approfittane subito, la promo potrebbe terminare prestissimo vista la richiesta molto elevata.

