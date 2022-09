Argentina, 1985: dove vederlo in streaming

È una storia di giustizia e di coraggio quella raccontata in Argentina, 1985. Una storia alla Davide e Golia, dove i potenti sembrano poter fare ogni cosa a loro piacimento senza temerne le conseguenze e pochi coraggiosi, facendosi forza, decidono di provare ad alzare la voce. La lotta è impari, non c’è dubbio. Ma non è forse vero che la giustizia, alla fine, trionfa?

Per scoprirlo bisogna aspettare l’uscita su prime Video di questo film emozionante, ispirato ai fatti realmente accaduti in Argentina.

Di cosa parla Argentina, 1985

Argentina, 1985 si ispira alla storia vera dei procuratori Julio Strassera e Luis Moreno Ocampo e del loro giovane team legale. Sono loro che nell’Argentina di metà anni Ottanta, sotto costante minaccia e con il timore di ripercussioni violente su se stessi e le proprie famiglie, hanno avuto il coraggio di indagare e perseguire in Tribunale la più sanguinosa dittatura militare argentina di sempre. L’obiettivo era, appunto, quello di fare giustizia per le vittime della giunta militare e le loro famiglie.

Il cast: che recita nel film

Il film, che dura 140 minuti e quest’anno è stato selezionato alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, è diretto da Santiago Mitre. La stampa ha molto applaudito e apprezzato la pellicola durante la proiezione veneziana; dunque, anche le aspettative del pubblico sono alte.

Il cast del film include Ricardo Darín (già visto in The Secret in Their Eyes e Wild Tales) e Peter Lanzani. La testata Deadline ha definito quella di Darìn «senza dubbio una delle migliori performance della sua carriera fino ad ora».

La sceneggiatura è fermata dal regista Santiago Mitre e da Mariano Llinás. I produttori sono Axel Kuschevatzky, Federico Posternak, Agustina Llambi-Campbell, Ricardo Darín, Santiago Mitre, Santiago Carabante, Chino Darín e Victoria Alonso.

La storia vera di Argentina, 1985

Come detto, il film si ispira a fatti reali. Nel momento in cui si svolgono i fatti raccontati in Argentina, 1985, la giunta militare è caduta da due anni. Il generale Jorge Rafael Videla, capo delle Forze Armate, nel 1976 aveva deposto con un colpo di stato Isabelita Martinez De Peron, diventando così nel 1981 il Presidente dell’Argentina.

Videla è stato processato insieme agli altri 8 membri delle tre giunte militari al potere dal 1976 al 1982 per i crimini commessi in quegli anni, tra cui la sparizione di oltre 30mila persone. È stato condannato all’ergastolo.

Quando esce Argentina, 1985

Argentina, 1985 sarà visibile dal 21 ottobre 2022 in esclusiva su Prime Video.

