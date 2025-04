Fonte foto: Apple TV+

Preparatevi a salire in sella alla moto (con l’immaginazione, per lo meno) insieme a Ewan McGregor e Charley Boorman in Long Way Home, di cui Apple TV+ ha pubblicato il trailer ufficiale in questi giorni. Lo show esce fra poche settimane in streaming sulla piattaforma e racconta la nuova avventura sulle due ruote di McGregor e Boorman, che oltre che protagonisti sono anche produttori esecutivi.

Passione moto: la saga Long Way su Apple TV+

Long Way Home è il quarto capitolo della celebre saga motociclistica che ha visto McGregor e Boorman attraversare il mondo in sella alle loro moto.

Il viaggio dei due amici e colleghi è infatti iniziato nel 2004 con Long Way Round, un’avventura epica in moto da Londra a New York passando per l’Europa, l’Asia e il Nord America. Tre anni dopo, nel 2007, il duo è tornato in sella con Long Way Down, partendo dalla Scozia e arrivando – sempre in sella alle loro moto, s’intende – fino a Città del Capo, in Sudafrica.

Entrambe le serie hanno catturato l’immaginazione del pubblico grazie al mix di paesaggi spettacolari, imprevisti lungo la strada e l’autenticità del legame tra i due protagonisti.

Nel 2020, dopo oltre un decennio, McGregor e Boorman si sono riuniti ancora una volta per Long Way Up, un viaggio di 13mila miglia da Ushuaia, in Argentina, fino a Los Angeles.

Questo terzo capitolo ha unito l’avventura all’impegno per la sostenibilità ambientale, dato che i due protagonisti hanno usato moto elettriche.

Long Way Home, un viaggio epico attraverso l’Europa

Ora tocca a Long Way Home: a bordo di moto d’epoca restaurate, McGregor e Boorman attraversano la Scandinavia, raggiungendo il Circolo Polare Artico, per poi dirigersi verso i paesi baltici, le Alpi e la Francia, prima di tornare nel Regno Unito.

Lungo il percorso si immergono nelle culture locali, incontrano persone del posto e partecipano ad attività uniche, rendendo il viaggio un’esperienza indimenticabile. ​

La serie, composta da dieci episodi, è prodotta esecutivamente da McGregor e Boorman, che sono, come detto, i protagonisti dell’avventura.

McGregor, classe 1971, è un attore britannico celebre per ruoli in film come Trainspotting (1996) e nella trilogia prequel di Star Wars (1999-2005). Ha ricevuto riconoscimenti come il Golden Globe e l’Emmy Award, ed è stato nominato Ufficiale dell’Ordine dell’Impero Britannico nel 2013 per i suoi contributi al cinema e alle attività benefiche.

Boorman, londinese classe 1966, è un attore, scrittore di viaggi e presentatore televisivo. Ha recitato in film come Un tranquillo weekend di paura (1972), Excalibur (1981) e La foresta di smeraldo (1985). È noto per la sua passione per le motociclette.

I due protagonisti producono insieme ai collaboratori di lunga data David Alexanian e Russ Malkin, che curano anche la regia di questa nuova stagione.

Long Way Home: quando esce in streaming?

Long Way Home sarà disponibile in esclusiva su Apple TV+ a partire dal 9 maggio 2025.