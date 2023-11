Argylle, ecco il nuovo film con Henry Cavill

Fonte foto: Apple TV+

Dopo aver vestito i panni di Superman, di Sherlock Holmes e del tenebroso Geralt di Rivia nella serie Netflix The Witcher, Henry Cavill tornerà presto sullo schermo con una nuova interpretazione. Nel nuovo film spy-thriller Argylle – La super spia l’attore britannico sarà infatti la spia Argylle, che a quanto pare è un personaggio fittizio creato dalla penna della scrittrice newyorkese esordiente Elly Conway, che, stando a quanto riportato in una brevissima biografia dalla casa editrice Penguin Random House, avrebbe scritto il primo romanzo sull’agente Argylle mentre lavorava come cameriera.

Il libro da cui è tratto il film Argylle

Chi è Elly Conway? Difficile dirlo con certezza. La testata The Hollywood Reporter nel 2022 aveva fatto sapere di aver provato a rintracciare l’autrice – fino a quel momento sconosciuta – senza riuscire a mettersi in contatto con lei o con il suo agente e senza trovare informazioni su di lei online, a parte un account Instagram all’epoca ancora senza post. Il romanzo di Conway, che si intitola Argylle, sarà pubblicato nel 2024. Proprio questo testo, prima ancora della sua pubblicazione, ha ispirato la sceneggiatura del film omonimo diretto da Matthew Vaughn.

Di cosa parla il film Argylle

Scritto da Jason Fuchs, il film Argylle – uno spy-thriller con risvolti comici – è ambientato nello stesso universo narrativo del franchise Kingsman, di cui Argylle è dunque un film crossover. Lo ha dichiarato a ottobre 2023 il regista Vaughn. Il franchise britannico Kingsman consiste in una serie di commedie d’azione che seguono le missioni dell’agente dei servizi segreti Kingsman, su ispirazione dell’omonima serie a fumetti firmata da Mark Millar e Dave Gibbons.

Invece, la trama di Argylle ha per protagonista proprio la scrittrice di spionaggio Elly Conway: introversa e solitaria, la donna viene trascinata nel vero mondo dello spionaggio quando scopre che le trame dei suoi libri sono sorprendentemente aderenti alle reali attività di un misterioso sindacato clandestino. Quando una spia di nome Aiden si presenta da lei per salvarla, per Elly e il suo amato gatto Alfie inizia un’avventura rischiosa in cui niente è come sembra.

Il cast di Argylle

Oltre a Henry Cavill nei panni dell’agente Argylle, il cast del film Argylle include Sam Rockwell (che interpreta Aiden), Bryce Dallas Howard (che è Elly Conway), Bryan Cranston, Catherine O’Hara (la madre di Elly), John Cena, Dua Lipa (che oltre a far parte del cast, firma anche sigla e colonna sonora del film), Ariana DeBose e Samuel L. Jackson.

Un personaggio non trascurabile nella trama è Alfie, il gatto della protagonista. Anche lui è in qualche modo una star: si tratta infatti di Chip, il gatto della modella Claudia Schiffer, che è la moglie del regista Vaughn.

Quando esce Argylle in streaming

Argylle uscirà nel 2024: dal mese di febbraio sarà in cartellone nei cinema. In seguito (sempre nel 2024, ma non è stata ancora annunciata la data esatta) il film sarà visibile in streaming su Apple TV+.

Il film Argylle avrà un seguito?

A volte per sapere se un film avrà un sequel bisogna attendere mesi, ma non è questo il caso: Argylle nasce come trilogia cinematografica e già nel 2021, quando è stato annunciato il primo film Argylle, sono stati ufficializzati anche i due sequel, che già all’epoca erano nelle primissime fasi di lavorazione.