Arriva Brotherhood 2: cosa aspettarsi

Dopo l’esordio avvenuto nel 2019, su Netflix sta per arrivare la seconda stagione di Brotherhood, la serie brasiliana (il titolo originale è Irmandade) creata da Pedro Morelli sul complicato rapporto tra un fratello e una sorella. Lui è infatti un criminale, mentre lei è un’avvocata onesta e perbene.

Nella seconda stagione del crime drama, che è ambientato a Sao Paulo a metà degli anni Novanta, tornano ovviamente nel cast gli interpreti principali, ovvero Seu Jorge (che ha già recitato, ad esempio, in Pelé e City of God) e l’attrice Naruna Costa (già vista in The Way He Looks). Ci sono poi Hermila Guedes, Wesley Guimarães e Lee Taylor. Andrea Barata Ribeiro, Bel Berlinck e Pedro Morelli si sono occupati della produzione, mentre la sceneggiatura è firmata da Felipe Sant’Angelo e Leonardo Levis. Brotherhood è anche il titolo di una serie ambientata in Rhode Island, ma si tratta di un progetto diverso.

La trama: di cosa parla Brotherhood

I protagonisti di Brotherhood sono due fratelli, Cristina (Naruna Costa) e Edson (Seu Jorge). Lei è un’avvocata votata all’onesta e appassionata del proprio lavoro. Lui, invece, si trova in prigione ed è il capo di un gruppo criminale sempre più potente. Cristina, pur avendo in passato idealizzato la figura del fratello, ha da tempo perso i contatti con lui.

Quando si scopre dove si trova Edson e quanto è diventato potente, però, la polizia obbliga Cristina a entrare nuovamente in contatto con il fratello e a tramare contro di lui, diventando un’informatrice. Effettivamente Cristina si infiltra nell’organizzazione, ma inizia a domandarsi quale sia la cosa giusta da fare, a chi deve la propria lealtà e quale sia la differenza tra giustizia e legge.

Cosa succede in Brotherhood 2

Nella seconda stagione di Brotherhood i media iniziano a interessarsi all’organizzazione e Cristina, che aveva elaborato un piano affinché i riflettori mediatici si accendessero sulla situazione, assapora il potere per la prima volta ed è inebriata dagli eventi.

La donna sente di essere disposta a fare qualsiasi cosa affinché il gruppo criminale diventi ancora più influente e diffuso a livello nazionale. Intanto, però, il fratello Edson è ancora in carcere ed è vittima di estorsione da parte di un responsabile della sicurezza.

Cristina dovrà a questo punto mettere in atto un piano molto più complesso. Per riuscirci, però, deve riconquistare la fiducia di Darlene e ingannare l’altro fratello Marcel, che si è da poco arruolato nella polizia.

Quando esce Brotherhood 2

La seconda stagione di Brotherhood è attesa su Netflix l’11 maggio 2022.