La mitologia greca come non l'avete mai vista: ecco Kaos su Netflix

Fonte foto: Netflix/X

Dimenticate la classica immagine di Zeus con tunica e barba bianca, mentre impugna un fulmine come se fosse una lancia e siede pomposamente sul suo trono sul monte Olimpo. Lo Zeus di cui stiamo parlando adora gli orologi d’oro, abita in una lussuosa villa ed è in completa paranoia perché, guardandosi allo specchio, ha scoperto di avere una ruga. Ma c’è di più: questo Zeus ha il volto di Jeff Goldblum. È proprio l’attore di Jurassic Park il protagonista della nuova serie Kaos, che, promette Netflix, sarà «una nuova svolta nella mitologia greca ambientata in un mondo tutto nostro».

Il trailer della serie Kaos

Cosa accadrebbe se il re degli dèi attraversasse una crisi di mezza età? È questa la domanda che ha portato Charlie Covell, che in passato ha messo la firma su End of the F***ing World, a creare la serie Kaos.

La serie tv, un family drama dal taglio comico, promette di portare il classico pantheon delle divinità greche nel mondo contemporaneo.

Cast e trama: di cosa parla Kaos

Zeus (interpretato da Goldblum, appunto) ha trascorso gli ultimi millenni facendo il bello e cattivo tempo dalla sua privilegiata posizione di re degli dèi. Quando scopre una piccola ruga sulla sua fronte, però, la paranoia si impossessa di lui e lo porta su una strada instabile e pericolosa, in cui i segni di decadimento sembrano moltiplicarsi.

Ma dietro la paranoia potrebbe esserci un fondo di verità: effettivamente l’ex amico Prometeo (interpretato da Stephen Dillane), ora prigioniero, sta orchestrando un complotto per spodestare Zeus con l’aiuto di tre umani, ovvero Riddy (Aurora Perrineau), Ari (Leila Farzad) e Caneus (Misia Butler).

Ecco un nuovo sguardo a KAOS, una nuova svolta nella mitologia greca ambientata in un mondo tutto nostro. Con Jeff Goldblum e Janet McTeer ⚡️ In anteprima il 29 agosto! pic.twitter.com/p3Kb7SSYqz — Netflix Italia (@NetflixIT) June 28, 2024

Ad assistere e in qualche modo a partecipare al tragicomico tracollo di Zeus c’è l’intera famiglia disfunzionale del re degli dèi: la moglie Era (interpretata da Janet McTeer), il figlio ribelle Dioniso (alias Nabhaan Rizwan) e i fratelli Ade (David Thewlis) e Poseidone (Cliff Curtis), con i quali Zeus ha un rapporto complicato.

Cosa sappiamo della serie Netflix Kaos

La serie Kaos è diretta da Georgi Banks-Davies e Runyararo Mapfumo. Banks-Davies è anche executive producer con Jane Featherstone, Chris Fry, Katie Carpenter, Nina Lederman, Tanya Seghatchian e John Woodward.

Covell, che l’ha creata, ha raccontato a Netflix di avere avuto l’ossessione per la mitologia greca fin dall’infanzia. Da qui ha poi messo radici il desiderio di «raccontare i miti in modo moderno».

«È sempre stato un miscuglio di cose», ha detto Covell a Netflix, «ma le storie riguardavano sempre temi senza tempo come l’amore, il potere, la morte e le famiglie disfunzionali. È sempre stato piuttosto divertente nella mia testa».

Quando esce Kaos in streaming

La serie tv Kaos esce in streaming su Netflix il 29 agosto 2024.