Arriva la nuova serie Hotel Portofino

Lo stile british e le atmosfere italiane si incontrano nella nuova serie tv in costume intitolata Hotel Portofino, che include nel cast anche la star di Californication e Designated Survivor, Natasha McElhone. La trama, un giallo-thriller in stile inglese, è ambientata negli anni dell’ascesa al potere di Benito Mussolini.

Hotel Portofino, nonostante l’ambientazione storica decisamente riconoscibile e importante, non è il solito period drama. Al centro della storia c’è un mistero da risolvere e la narrazione è quella tipica di un thriller in costume inglese – anche se, come suggerisce il titolo, la storia si svolge a Portofino, in Liguria. Ci sono dunque diversi sospettati, che vengono via via esclusi nel corso delle indagini, e numerosi colpi di scena che continuano a cambiare le carte in tavola. La serie tv in sei episodi, di cui è stato recentemente diffuso il trailer, sarà disponibile fra pochi giorni su Sky Serie e in streaming.

La trama: di cosa parla Hotel Portofino

La trama è ambientata negli anni Venti del Novecento in Italia, quindi all’indomani della Prima Guerra Mondiale e durante l’ascesa del fascismo e di Benito Mussolini. Questi fatti storici fanno da sfondo alle vicende personali e imprenditoriali della protagonista della serie tv, Bella Ainsworth. Si tratta della figlia di un ricco industriale britannico che si trasferisce a Portofino insieme al marito Lord Cecil Ainsworth, un nobile (ma ormai privo dei possedimenti e delle ricchezze di un tempo), per aprire un hotel dallo stile inglese.

Avviando la struttura ricettiva, che inizia a essere frequentata dai primi ospiti, Bella ha due obiettivi: riscattare la famiglia dopo le difficoltà e le tragedie della guerra e raggiungere l’indipendenza economica. Mentre conduce la sua nuova vita sotto il sole della Riviera Ligure di Levante, però, Bella si accorge presto che i problemi sono sempre dietro l’angolo…

Il cast: chi recita in Hotel Portofino

Oltre alla protagonista Natasha McElhone (Bella), il cast della serie tv Hotel Portofino include Mark Umbers, Cecil Ainsworth e Anna Chancellor. Quest’ultima interpreta un’ospite della struttura, mentre Umber veste i panni dell’affascinante marito della protagonista. È un personaggio da tenere d’occhio, questo: potrebbe rivelarsi più pericoloso del previsto.

Tra gli interpreti ci sono anche degli attori italiani: Daniele Pecci (Cuori) e Lorenzo Richelmy (Marco Polo) interpretano due nobili italiani, padre e figlio; mentre Rocco Fasano (Skam Italia) è un attivista antifascista ligure.

Dove e quando esce Hotel Portofino

La serie Hotel Portorfino esce il 28 febbraio 2022 e sarà disponibile su Sky Serie, on demand su Sky e in streaming su NOW.