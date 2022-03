Arriva The Staircase con Colin Firth

Una nuova serie true crime con un cast d’eccezione, che include Colin Firth e Toni Collette, sta per arrivare su Sky e in streaming su NOW. The Staircase, questo il titolo, racconta la storia di Michael Peterson, della sua famiglia della Carolina del Nord e del caso della morte di sua moglie Kathleen.

Il debutto della miniserie, composta da otto episodi, è previsto per la primavera 2022. Il progetto è coprodotto da Annapurna Television ed è scritto da Antonio Campos e Maggie Cohn, che sono anche produttori esecutivi e showrunner. La regia di sei episodi è dello stesso Antonio Campos, mentre gli altri due sono stati diretti da Leigh Janiak. La miniserie è basata su una storia vera e in passato è già stata narrata in un documentario distribuito da Netflix. In questo caso non c’è un’intenzione documentaristica: si tratta di un adattamento sceneggiato che prende spunto dai fatti realmente accaduti.

The Staircase: la vera storia

Il caso dietro The Staircase è complesso e lacunoso. Tutto inizia nel 2001 quando il giornalista e scrittore statunitense Michael Peterson chiama i soccorsi dicendo che la moglie è caduta dalle scale della loro casa.

La donna, Kathleen, muore poco dopo e Peterson viene arrestato per omicidio volontario, perché la sua ricostruzione dei fatti (una caduta accidentale causata dall’eccessiva assunzione di alcol e farmaci) non è ritenuta plausibile. L’uomo è accusato di aver ucciso la donna con un attizzatoio, scomparso dalla casa, e viene condannato.

Otto anni dopo il caso torna attuale perché un agente che si era occupato delle indagini viene accusato di negligenza e imparzialità. Tra le altre cose, emerge il fatto che le tracce di sangue erano state contaminate e che l’attizzatoio era in realtà stato trovato e poi nascosto. Peterson è rilasciato con la condizionale e, privo di fondi, accetta la condanna per omicidio colposo. Avendo già scontato la pena prevista, viene liberato.

La miniserie The Staircase racconta, in un contesto narrativo e sceneggiato, il fatto di cronaca appena illustrato, approfondendo in particolare la vita di Michael Peterson e le sue dinamiche familiari.

Il cast di The Staircase

Oltre al Premio Oscar e vincitore del BAFTA Colin Firth e a Toni Collette, che interpretano rispettivamente Michael e Kathleen Peterson, il cast della miniserie include Michael Stuhlbarg (noto ad esempio per Your Honor), Juliette Binoche (Chocolat), Dane DeHaan (ZeroZeroZero), Olivia DeJonge (Elvis) e Rosemarie DeWitt (Little Fires Everywhere).

Gli altri interpreti della miniserie sono Tim Guinee (Inventing Anna), Patrick Schwarzenegger (Moxie), Sophie Turner (Game of Thrones), Vincent Vermignon (Romy and Michele’s High School Reunion), Odessa Young (Shirley) e Parker Posey (Lost in Space).

Quando esce The Staircase

Al momento non è ancora stata annunciata la data di uscita esatta, ma sarà sicuramente entro la fine della primavera 2022 su Sky e in streaming su NOW.