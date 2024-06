Matt Damon e Casey Affleck insieme in The Instigators

In questo nuovo film comico e d’azione i due attori interpretano una improbabile coppia criminale in fuga dopo un colpo andato storto

Fonte foto: Apple TV+

Uscirà prima in alcuni cinema selezionati e poco dopo in streaming su Apple TV+ in tutto il mondo, Italia inclusa, il film The Instigators: una novità che promette di aggiungere un pizzico di adrenalina e di azione, ma anche di risate, alle vacanze estive. Diretto dal regista di Mr. & Mrs. Smith e The Bourne Identity, Doug Liman, l’action movie con tratti comedy ha come protagonisti Matt Damon e Casey Affleck nei panni di una improbabile coppia alle prese con le conseguenze di un colpo andato storto.

Trama e trailer italiano di The Instigators

Matt Damon e Casey Affleck nel film interpretano rispettivamente Rory, un padre disperato, e Cobby, un ex detenuto. Entrambi vengono reclutati con il compito di sottrarre a un politico corrotto del denaro guadagnato illecitamente. Ma il colpo non va a segno come sperato.

Come si vede nel trailer italiano di The Instigators, i protagonisti si trovano loro malgrado coinvolti in un vortice di caos e in una disordinata fuga per la città: sono inseguiti sia dalla polizia, sia dai politici corrotti e dai boss che vogliono vendicarsi.

Disorientati, convincono a unirsi alla loro disperata ritirata anche la terapista di Rory, Donna Rivera (interpretata da Hong Chau). Ma per riuscire davvero a sfuggire alla cattura, o peggio, i protagonisti dovranno mettere da parte le proprie differenze e fare squadra.

Dove è girato The Instigators?

Annunciato per la prima volta nel dicembre 2022, il film The Instigators è stato realizzato a partire da marzo 2023: le riprese si sono svolte a Boston e tra le varie location c’è anche Bova’s Bakery.

Fondata tra gli anni Venti e Trenta del secolo scorso da un immigrato italiano, Antonio Bova, la bakery si trova nel North End di Boston ed è piuttosto famosa: il suo tiramisù è stato votato come il migliore degli Stati Uniti.

Di solito aperta 24 ore su 24, per consentire le riprese del film The Instigators l’attività è rimasta eccezionalmente chiusa al pubblico per una settimana.

Il cast di The Instigators

Il film The Instigators è scritto da Chuck MacLean e Casey Affleck, che, come detto, è protagonista insieme a Damon. Suo fratello Ben Affleck è invece uno dei produttori insieme a Damon, Jeff Robinov, John Graham, Kevin J. Walsh e Alison Winter.

Oltre alla già citata Hong Chau, nel cast di The Instigators ci sono anche Michael Stuhlbarg (nei panni di Mr. Besegai), Paul Walter Hauser, Ving Rhames (che interpreta Frank Toomey), Alfred Molina (alias Richie Dechico) e Toby Jones (che veste i panni di Alan Flynn).

Tra gli interpreti figurano inoltre Jack Harlow (Scalvo) e Ron Perlman (il sindaco Miccelli). Completano il cast Caylee Cowan, Don DiPetta, Heidi Garza, David Gborie, Sidney Bottino, Tom Mariano e Richie Moriarty. I produttori esecutivi del film sono Celia D. Costas, Dani Bernfeld, Kevin Halloran, Michael Joe, Cynthia Dahlgren e Luciana Damon.

Quando esce The Instigators

Il film The Instigators uscirà il 2 agosto 2024 in alcuni cinema selezionati degli Stati Uniti. Farà invece il suo debutto globale in streaming su Apple TV+ il 9 agosto.