Beko, l'asciugatrice è in super offerta grazie allo sconto Amazon

Fonte foto: Beko

L’asciugatrice è un elettrodomestico indispensabile quando si vive in appartamento e non si ha la possibilità di far asciugare il bucato all’aperto. O durante le stagioni più umide e piovose, soprattutto per le famiglie numerose. L’asciugatrice slim Beko Young è proprio quello che ci vuole per ovviare a tutto questo. Dimensioni compatte "slim", fino a 15 programmi per preservare i tessuti, facile da utilizzare, veloce nel restituire il bucato asciutto.

Bene, su Amazon l’asciugatrice Beko Young è proposta con uno sconto del 36%, che abbatte così notevolmente un prezzo di partenza già conveniente e competitivo. Parliamo infatti di ben 220 euro in meno e puoi anche dilazionare il prezzo.

Asciugatrice slim Beko Young: prezzo, offerta e sconto Amazon

Una delle migliori offerte per un elettrodomestico tra quelle disponibili in questo momento su Amazon. Oggi trovi l’asciugatrice slim Beko Young con cestello da 7 chilogrammi in offerta con uno sconto del 36% che fa scendere il prezzo a 399 euro. Si tratta di un risparmio superiore ai 200 euro rispetto a quello di listino e del minimo storico. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio di Cofidis disponibile nella pagina prodotto e che puoi attivare in fase di check-out.

Come per tutti gli elettrodomestici venduti su Amazon, puoi aggiungere anche dei servizi premium. Gratuitamente puoi richiedere il ritiro e la disinstallazione del vecchio elettrodomestico. Pagando 10 euro in più hai anche il servizio di disimballaggio della nuova asciugatrice e il ritiro di quella vecchia. A soli 20 euro, oltre a tutti i servizi precedenti, hai anche l’installazione del nuovo elettrodomestico. Servizi che puoi attivare direttamente nella pagina prodotto su Amazon. La consegna avviene nel giro di pochissimi giorni.

Asciugatrice slim Beko Young: caratteristiche e funzionalità

Un’asciugatrice con caratteristiche top. Come non partire dai 15 programmi differenti, ideali per tutti i tipi di capi. Se si è di fretta, è possibile sfruttare la funzione Xpress Super Short per risultati rapidi ma ugualmente efficaci. Programmabile con partenza differita fino a 24 ore, così entrerà in funzione quando lo decidi tu. Capienza fino a 7 Kg. Il design discreto e moderno e il colore bianco la rendono facilmente inseribile in ogni ambiente domestico. Facile e comoda da usare, grazie alla grande manopola posta frontalmente e al display che offre in modo chiaro il timer rimanente.

