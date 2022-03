I nuovi auricolari premium AK UW100 supportano l'audio a 24 bit e il BT 5.2

Il brand coreano Astell&Kern ha svelato i suoi nuovi auricolari true wireless di fascia alta, gli AK UW100. Dotati di un DAC (Digital to Analogue Converter) dedicato a 32 bit ad alte prestazioni (che lavora insieme alla tecnologia AMP dell’azienda), queste cuffiette attireranno sicuramente gli audiofili.

Le AK UW100, progettate per offrire prestazioni audio accurate e dinamiche, hanno un peso di soli 7 g e un design distintivo, che riprende lo stile degli auricolari AK Zero1 in-ear monitors lanciati lo scorso anno. Tuttavia, i nuovi indossabili di Astell&Kern presentano un aspetto più pentagonale, che di certo non passa inosservato. Gli auricolari possono contare sul supporto al nuovo Bluetooth 5.2, sul codec aptX Adaptive per ridurre la latenza e su una qualità audio massima di 420 kbps a 24 bit. Inoltre, gli AK UW100 sono dotati anche dei driver premium Knowles Balanced Armature, che garantiscono un audio privo di distorsioni e ancora più nitido anche a volume elevato.

AK UW100: caratteristiche tecniche

Astell&Kern ha dotato i suoi nuovi auricolari di un sistema di isolamento acustico passivo tra i migliori della categoria, ma non di un sistema ANC di cancellazione attiva del rumore. Si tratta di una precisa scelta tecnica, che predilige la fedeltà del suono all’isolamento acustico, ma che secondo Astell&Kern è in grado di offrire una ottima esperienza sonora anche in ambienti rumorosi.

Le AK UW100 sono dotate del sensore di prossimità per riconoscere quando le inseriamo nelle orecchie e hanno una pressione sonora di 94 decibel.

Per accedere ai controlli touch (o utilizzare l’app per iOS e Android) basterà toccare l’auricolare sinistro. In questo modo, l’utente potrà scegliere anche tra quattro livelli di modalità Ambiente: grazie ai microfoni integrati, due per auricolare, le cuffiette possono riprodurre all’occorrenza il suono dell’ambiente all’interno dell’orecchio. In questo modo l’utente può scegliere quando isolarsi (passivamente) dall’esterno e quando, invece, ascoltare cosa sta succedendo intorno a lui.

La durata della batteria è di 6 ore, anche se con la custodia in dotazione se ne possono aggiungere ulteriori 18. La ricarica (con 10 minuti si ottiene un’ora di ascolto) può avvenire sia sia tramite una porta USB-C, che con un caricatore wireless.

AK UW100: prezzo e disponibilità

Il prezzo degli auricolari AK UW100 è di circa 260 euro, mentre per la disponibilità si dovrà attendere aprile. Nella confezione di vendita saranno inseriti anche cinque gommini in silicone di diverse dimensioni, utili per trovare la vestibilità perfetta.

Astell&Kern solitamente porta i suoi prodotti anche sul mercato italiano, persino tramite Amazon.