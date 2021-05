Gli auricolari con filo sono dispositivi affidabili e funzionali, infatti si collegano in modo semplice ai device elettronici tramite l’uscita audio jack da 3,5 mm. Il vantaggio principale è l’assenza delle batterie, in questo modo le cuffie sono più leggere e compatte, inoltre non bisogna ricaricarle o portarsi dietro caricabatterie ingombranti. Questi modelli offrono anche un audio di alta qualità, in più sono versatili e si possono usare su tantissimi apparecchi diversi. Scopriamo quali sono i migliori auricolari e cuffie con filo da acquistare, con una selezione di prodotti per ogni fascia di prezzo e alcuni consigli per la scelta.

Come scegliere cuffie e auricolari con cavo

Cuffie e auricolari dotati di filo sono i modelli convenzionali per l’ascolto della musica, il gaming, il lavoro e lo streaming video di film e serie TV, poiché sono facili da utilizzare in quanto basta collegare questo accessorio a smartphone, tablet, PC e console con il cavo audio jack in dotazione. Ovviamente non tutti i modelli sono uguali, infatti si possono trovare ad esempio auricolari con filo in-ear, ideali per chi preferisce un design essenziale indicato soprattutto per la mobilità, con padiglioni che si inseriscono nell’orecchio riducendo l’ingombro esterno.

In alternativa ci sono le cuffie con filo e design over-ear, con il padiglione auricolare che avvolge completamente le orecchie per garantire un ottimo isolamento dall’esterno, oppure le cuffie on-ear con cavo le quali si appoggiano sulle orecchie risultando più leggere e meno invasive. Oltre al design delle cuffie è importante valutare la qualità audio, analizzando le tecnologie offerte dall’azienda come funzionalità più o meno avanzate di noise cancelling, per eliminare il rumore esterno e assicurare un suono pulito e nitido anche nei luoghi affollati.

Le performance audio sono determinate anche da alcuni parametri tecnici, tra cui quelli principali sono l’impedenza, la sensibilità e la risposta in frequenza. Naturalmente, non deve mancare un microfono per le chiamate in vivavoce, con modelli che propongono il microfono integrato e altri dotati di quello esterno con asta regolabile e in alcuni casi rimovibile. Da non sottovalutare è anche il supporto per gli assistenti virtuali come Siri, Alexa e Google Assistant, con alcuni auricolari con filo che dispongono della predisposizione nativa per una migliore gestione dei comandi vocali.

Una caratteristica essenziale è la compatibilità con i propri dispositivi, in base al tipo di utilizzo delle cuffie con filo, ad esempio per collegarle con smartphone Android o iOS, con la console di gaming, con il PC per lavorare oppure con il televisore. Per garantire la massima usabilità è necessario tenere conto della lunghezza del filo, soprattutto per usare le cuffie con il TV in quanto è preferibile in questo caso un modello con un cavo più lungo. Infine non bisogna trascurare i controlli, la presenza della garanzia e l’ergonomia dei padiglioni auricolari, soprattutto se si devono indossare per molte ore consecutive.

Migliori cuffie e auricolari da comprare

In commercio si possono trovare tantissimi modelli di auricolari e cuffie con filo, dai dispositivi in-ear con design minimalista ai device over-ear e on-ear per un suono immersivo e avvolgente. Ecco quali sono i migliori auricolari e cuffie con cavo da acquistare oggi.

Auricolari in-ear con filo GUUVOR 9

Compatibili con PC, smartphone e tablet Android, le cuffie in-ear con filo GUUVOR 9 sono un accessorio economico semplice e funzionale, progettato appositamente per chi vuole spendere poco. Sono dotati di microfono integrato nel cavo, con collegamento tramite uscita audio jack da 3,5 mm, suono stereo e placchetta magnetica per evitare di perderli. Il design ergonomico consente di usare questi auricolari in qualsiasi occasione, dal lavoro allo sport, supportano le chiamate in vivavoce con comandi rapidi per mettere in pausa la musica durante le telefonate e offrono un filo standard da 1,2 metri.

Caratteristiche principali

Auricolari in-ear

Microfono integrato

Design ergonomico

Isolamento del rumore

Audio stereo

Supporto per chiamate in vivavoce

PC, tablet e smartphone Android

Cuffie on-ear con filo Panasonic RP-HT090

Le migliori cuffie per TV con filo lungo sono le Panasonic RP-HT090, proposte con un cavo da 5 metri ideale per guardare il televisore dal divano senza problemi. Sono caratterizzate da un design on-ear con padiglione aperto, hanno un peso contenuto, driver da 30 mm e un apposito controllo per il volume integrato nel filo. Le prestazioni sonore vedono un’impedenza di 24 Ohm e una sensibilità di 100 dB, con una risposta in frequenza fino a 22 kHz. L’archetto regolabile permette di adattare le cuffie alle proprie esigenze, con collegamento tramite porta XBS e adattatore audio jack grande.

Caratteristiche principali

Cuffie on-ear

Cavo da 5 metri

Controllo volume integrato

Driver 30 mm

Porta XBS

Padiglioni aperti

Cuffie on-ear con filo Meliconi HP50

Una delle migliori cuffie per TV con filo sono le Meliconi HP50, caratterizzate da un design on-ear con un cavo di 5 metri in dotazione perfetto per il collegamento con il televisore. Il dispositivo cablato proposto da Meliconi dispone di una risposta in frequenza da 20 Hz fino a 20 kHz, con una sensibilità di 105 dB, un’impedenza di 32 Ohm e driver da 50 mm con un ottimo isolamento acustico per eliminare le interferenze esterne. Oltre al TV è possibile usare queste cuffie con sistemi audio Hi-Fi, lettori DVD e Blu-ray, con archetto regolabile per offrire un’elevata ergonomia.

Caratteristiche principali

Cuffie on-ear

Cavo da 5 metri

Risposta in frequenza 20 Hz – 20 kHz

Driver da 50 mm

Sensibilità 105 dB

Impedenza 32 Ohm

Archetto regolabile

Auricolari in-ear con filo JBL T210

Tra i migliori auricolari con filo ci sono gli JBL T210, un modello in-ear cablato con sistema antigroviglio e collegamento tramite cavo audio jack da 3,5 mm. È presente un microfono integrato nel filo per gestire le chiamate con pulsante touch, mentre il peso di appena 14 grammi e la configurazione ergonomica assicurano la massima vestibilità, oltre alla dotazione di 3 gommini con inserti in silicone di taglia S, M e L. All’interno ci sono driver da 8,7 mm, con un audio di buona qualità adatto all’uso quotidiano, bassi potenti e un volume elevato che isola bene dai rumori esterni.

Caratteristiche principali

Auricolari in-ear

Microfono integrato

Design ergonomico

Sistema antigroviglio

Supporto per chiamate in vivavoce

PC, tablet e smartphone Android

Cuffie over-ear con filo Sennheiser HD 300

Un modello versatile e leggero sono le cuffie over-ear con filo Sennheiser HD 300, ideali per ascoltare la musica con la qualità sonora garantita del brand tedesco. Il collegamento avviene con il cavo convenzionale dotato di attacco jack da 3,5 mm, con una lunghezza del filo di 1,4 metri e un’ampia compatibilità con smartphone, tablet, PC e TV. La struttura dell’archetto è regolabile e richiudibile, per semplificare il trasporto in mobilità, con un ottimo suono stereo bilanciato, bassi profondi, volumi alti e padiglioni che isolano dal rumore esterno e riducono le distorsioni.

Caratteristiche principali

Cuffie over-ear

Isolamento dal rumore

Archetto pieghevole

Driver da 32 mm

Padiglioni chiusi e compatti

PC, tablet e smartphone

Cuffie on-ear con filo Audio Technica Pro ATH-M20X

Una delle migliori cuffie con filo per l’ascolto della musica sono le Audio Technica Pro ATH-M20X, un accessorio con design on-ear per isolare in modo adeguato dai rumori esterni. Questo dispositivo presenta driver da 40 mm realizzati con bobina in alluminio ricoperti in rame e magneti in neodimio, con una configurazione progettata appositamente per offrire un ascolto ottimale alle basse frequenze. L’uscita del cavo è laterale per evitare qualsiasi fastidio, con un peso di 190 grammi e design richiudibile. Per quanto riguarda le performance sonore vantano una risposta in frequenza da 15 Hz a 20 kHz, una sensibilità di 96 dB e un’impedenza di 47 Ohm.

Caratteristiche principali

Cuffie on-ear

Driver 40 mm con magnete in neodimio

Risposta in frequenza 15 Hz – 20 kHz

Impedenza 47 Ohm

Sensibilità 47 dB

Amplificatory, PC, smartphone, tablet

Cuffie gaming over-ear con filo Logitech G Pro X

Tra le migliori cuffie da gaming sul mercato ci sono le Logitech G Pro X, un modello premium per giocare con PC e console caratterizzato da un design over-ear con filo e Audio Surround 7.1. Il device è compatibile con PS4, Nintendo Switch, Xbox One, i visori VR e PC Windows, propone un microfono esterno da 6 mm di seconda generazione per lo streaming, imbottiture ergonomiche in memory foam e un sistema passivo di eliminazione del rumore. I driver da 50 mm Pro-G assicurano un suono di qualità e bassi profondi, con una struttura in acciaio e allumino per fornire la massima resistenza.

Caratteristiche principali

Cuffie over-ear

Microfono esterno rimovibile da 6 mm

Imbottitura in memory foam

Audio Surround 7.1

Driver Pro-G da 50 mm

PC, VR, PS4, Nintendo Switch e Xbox One

Cuffie on-ear con filo Sony MDR-7506

Le migliori cuffie con cavo professionali sono le Sony MDR-7506, realizzate per rispondere alle esigenze di chi ha bisogno di un audio perfetto in cuffia. Vengono vendute insieme al preamplificatore microfonico, con modalità air commutabile per ottimizzare la registrazione della voce, interfaccia USB, ingresso per gli strumenti musicali e convertitore per mixare ad alte performance. Le cuffie stereo sono dotate di driver da 40 mm, con risposta in frequenza da 10 Hz a 20 kHz, padiglioni ripiegabili, cavo da 3 metri con attacco audio jack da 3,5 mm e adattatore da 6,3 mm.

Caratteristiche principali

Cuffie on-ear

Preamplificatore Focusrite

Driver da 40 mm

Cavo di 3 metri con connettore in oro

Risposta in frequenza 10 Hz – 20 kHz

Interfaccia audio USB con due ingressi